Il walking dinamico per riscoprire la bellezza delle nostre città storiche e il contatto con la natura è la nuova tendenza del 2024: ce lo spiega l’ambasciatrice e trainer nazionale di questa disciplina sportiva, lo ‘Street Workout’

Si chiama ‘Swo’ (Street Workout) ed è una palestra all’aria aperta, che alterna il ‘walking’ (la camminata veloce, ndr) alle stazioni di fitness dinamico. Una serie di manifestazioni sportive che si svolgono all’aria aperta nei circuiti storici delle città, oppure nei parchi, per riscoprire il contatto ‘uomo- natura’ attraverso lo sport. Nata da un’idea dei fondatori, Maria Intorto e Simone Massaro, quest’attività è aperta a tutti e, con costi davvero ridotti, garantisce un allenamento fisico completo, all’insegna dell’allegria e della musica. Se ai tempi della pandemia da Covid 19, le attività sportive o di gruppo – quando consentite – si svolgevano solo rispettando severe misure di sicurezza per garantire la salute pubblica, presto torneranno le grandi manifestazioni collettive da vivere insieme. Il primo appuntamento è già previsto a Roma per il 29 settembre 2024, alle ore 11.00, con partenza presso lo splendido scenario di Villa Borghese al Pincio. Tra i ‘main partner’ (sponsor principali, ndr) dell’evento, che si svolgerà con il coordinamento di Maria Intorto: il ‘Due Ponti Sporting Club’ di Roma; Rid 96.8 FM (Radio Incontro Donna); la linea di abbigliamento sportivo ‘Revenge’ e molti altri ancora. Per l’occasione, abbiamo incontrato Virginia Imbriani, trainer nazionale e Ambassador dello ‘Street Workout’, nonché speaker di Rid 96.8 in FM, Radio Incontro Donna.

Virginia Imbriani, come sta cambiando la concezione dello sport, dopo la fase pandemica del Covid 19?

“Dai tempi del Covid 19, il modo di allenarsi è completamente cambiato: molte persone hanno iniziato ad allenarsi all’aperto, trascurando le palestre, anche dopo la pandemia. Ciò ha segnato una riscoperta degli spazi verdi e dei siti storici delle città, come quello dal quale partiremo in autunno, nel cuore della città eterna”.

A chi consiglieresti lo ‘Street Workout’?

“Consiglio lo Swo a tutti: è un’attività che fa bene all’anima, oltre che al corpo perché, quando ti alleni in compagnia, c’è tanta emozione e divertimento. È un qualcosa che non si può descrivere: lo Swo va solo provato”.

Quali sono i media–partner dell’iniziativa e a chi si rivolge la prossima manifestazione?

“Marco Tempesta di ‘Evolution Re’ srl; la nutrizionista, Deborah Tognozzi; e, soprattutto, la musica e l’allegria di Rid 96.8 in FM, la radio preso la quale lavoro come speaker, conducendo un programma di fitness tutti i lunedì, dalle 12 alle 14, con i colleghi trainer, Nino Fallo e Cristian Cacace. Cerchiamo di dare consigli utili alle donne, ma non solo: stiamo cercando di avvicinare le donne allo sport con dinamismo. La ‘mission’, insomma, è quella di far avvicinare alla palestra sportivi e non. Perchè è proprio vero: il benessere mentale va di pari passo con quello fisico. Allenarsi vuol dire prendersi cura della propria salute e di se stessi”.

L’allenamento di gruppo è davvero funzionale o può comportare una dispersione di tempo, energia e obiettivi fisici?

“Con l’allenamento di gruppo, energia, emozione e il raggiungimento degli obiettivi fisici sono garantiti”.

Qual è il messaggio per gli interessati?

“Semplicissimo. Dopo le vacanze, vi aspettiamo tutti al Pincio per il nostro primo appuntamento, previsto per domenica 29 settembre 2024, alle ore 11.00, con un programma davvero dinamico. Nino Fallo, direttore tecnico del ‘Due Ponti Sporting Club’, inizierà con la sua ‘lezione funzionale’ in piazza del Popolo; Ludovica Cioeta, funzionale cross over, condurrà la sua lezione di fitness in piazza San Lorenzo in Lucina; poi, a piazza San Silvestro, Marco Leonessa ci consiglierà una serie di esercizi ‘total body’ utilissimi per superare l’inverno restando in piena forma; poi torneremo tutti insieme a ballare in piazza del Popolo con Anthony Coello e la sua ‘Chéveredance’, infine, si risale tutti al Pincio per un altro appuntamento con lo yoga di Alessandro Leintile. La conduzione dell’intera camminata avverrà insieme alla sottoscritta per cantare, ballare e allenarci tutti assieme nelle piazze straordinarie del centro di Roma, sempre in compagnia di una Radio ‘alternativamente unica’ come Rid, Radio Incontro Donna, che ha conquistato un posto unico e insostituibile nel cuore dei romani“.

Intervista di Vittorio Lussana