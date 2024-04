Martedì 30 Aprile alla BiblioteCaNova Isolotto si parlerà dell’evoluzione dai partigiani di Radio Co.Ra alle web radio del Quartiere 4, ricordando l’intuizione che sta alla base della trasmissione e che va attribuita a Guglielmo Marconi.

Dalle 16,50 alle 19,00 la BiblioteCaNova Isolotto si trasforma in un luogo di studio e memoria, il tutto in collaborazione con il Quartiere 4 e l’Associazione Lucana Firenze. Coordina e presenta Giancarlo Passarella, anche per il suo passaggio dall’emittenza privata a Rai Radio Uno nel 1986/87, trasmettendo sia da Via Asiago 10 a Roma ma anche dalla sede regionale toscana. Aprile e Maggio sono anche mesi simbolici per ricordare Radio Co.Ra, perché furono gli ultimi nel 1944 in cui ha trasmesso per mettere in contatto gli Alleati e la resistenza partigiana a Firenze: ma quel seme di libertà ha germogliato, portando alla bella stagione delle radio libere ed il Quartiere 4 ha sempre assunto il ruolo di accoglienza con l’indimenticabile Radio Fantasy (in via Coppo di Marcovaldo). L’attualità delle radio è anche fucina di modernità, basti pensare all’emittente web Stazione Universo (in via dell’Argingrosso) ed all’esperienza didattica di Radio NaveTonda, la web radio presso la scuola alla Montagnola, con l’impegno tra l’altro di Beatrice Barbieri, insegnante e presidente della Commissione Cultura del Quartiere 4…

Tra gli ospiti di Martedì 30 Aprile vi segnalo:

– Paolo Lunghi (autore del libro The Radio Dreamers) e Tommy Kelvin, con una esperienza musicale nei Moskow

– Rossella Levi, figlia del telegrafista di Radio Co.Ra ed autrice di un libro che narra le vicende della sua famiglia durante quel 1944 a Firenze

– Enzo Roseto, lucano e studente universitario che trasmetteva a Radio Firenze 2000

– i dj di Radio Fantasy, emittente da cui sono passati Davide Sagliocca, Enrico Tagliaferri, Tommy Kelvin, Fabrizio Faber, Marco Baldini, autori di un maxi 45 giri che fece il botto.