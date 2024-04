Avete mai visitato il laghetto al Parco dei Mulini? Tante le attività da fare per grandi e piccoli, dove si trova ed altri dettagli

Il Laghetto Parco dei Mulini è un luogo suggestivo e immerso nella natura dove poter trascorrere del tempo all’insegna del relax e tranquillità. Si trova nel Lazio, nel cuore della Ciociaria. Un posto, senza dubbio, pronto ad accogliere le esigenze di tanti turisti che si accingono ad entrarvi e a restare senza fiato per così tanta bellezza.

Dove si trova Laghetto Parco dei Mulini?

Il Laghetto Parco dei Mulini è un luogo unico dove lasciarsi trasportare dalla meraviglia della natura incontaminata nel cuore della Ciociaria. Nello specifico si trova a Sud di Frosinone, poco distante dall’Abbazia di Montecassino ed è un vero e proprio capolavoro.

Il laghetto è alimentato da una sorgente dall’acqua cristallina che viene dal Lago di San Giorgio a Liri, di ottima qualità idrobiologica grazie alla presenza di un biotopo sorgivo unico.

L’area si estende per circa 5.48 ettari e sono tanti gli elementi naturali che la compongono: paesaggi, cultura e natura diventano una cosa sola.

Cosa vedere e fare

Il laghetto Parco dei Mulini mette a disposizione molte esperienze e attività per grandi e piccoli:

Esplorare gli antichi mulini che si trovano lungo i percorsi e testimoniano anni di storia e rappresentano un patrimonio artistico e architettonico.

che si trovano lungo i percorsi e testimoniano anni di storia e rappresentano un patrimonio artistico e architettonico. Ammirare il laghetto .

. Immergersi nella natura incontaminata tra corsi d’acqua, cascatelle e zone più umide.

tra corsi d’acqua, cascatelle e zone più umide. Seguire i sentieri , ammirando la flora e la fauna uniche.

, ammirando la flora e la fauna uniche. Scattare delle fotografie in angoli del parco più suggestivi che lasciano il segno, così da avere un ricordo vivido dell’esperienza.

Si consiglia di indossare un abbigliamento comodo sia per le temperature che per il percorso da seguire. L’area è aperta al pubblico tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30 e offre zone in cui potersi appoggiare per un pic nic o una pausa dalla passeggiata.

