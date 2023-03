A Roma c’è una fontana in cui i Beatles fecero il bagno vestiti: ecco cosa accadde all’epoca, tutti i dettagli

A Roma vi è una fontana in cui uno dei gruppi musicali più amati e di fama internazionale vi fece il bagno. Stiamo parlando dei Beatles che si immersero nella suggestiva Fontana delle rane che si trova nel caratteristico quartiere Coppedè, in Piazza Mincio a Roma.

Roma, la fontana in cui Beatles fecero il bagno vestiti: l’episodio particolare

Era il giugno del 1965 ed era molto caldo. I Beatles giunsero a Roma per esibirsi in quattro serata che non solo ebbero molto successo ma lasciarono il segno nella Capitale. Dopo una delle grandi performance, Minà decise di portarli al Piper, locale aperto pochi mesi prima e molto amato per la vita notturna. Vista l’affluenza, però, decisero di spostarsi al Club 84 di via Veneto. Essendo le temperature molto alte, i Beatles non persero occasione di tuffarsi vestiti nella Fontana delle Rane. E l’episodio passò alla storia. Il gruppo musicale suonò 4 volte in 2 giorni e le esibizioni ebbero luogo al teatro Adriano. Quell’anno fu unico e Roma acclamò la bravura e la bellezza della band. I Beatles con i loro brani e talento non solo hanno conquistato milioni di persone, ma hanno fatto la storia della musica.

La fontana delle rane

La fontana fu costruita nel 1924 ed è caratterizzata da una vasca centrale, di pochi centimetri più alta del livello stradale. Presenta quattro coppie di figure ed ognuna sostiene una conchiglia sulla quale si trova una rana da cui esce acqua all’interno della vasca. Dal centro della fontana si innalza una seconda vasca, di circa due metri di altezza con un bordo che è costituito da altre otto rane. L’architetto Coppedè ha dato vita ad un piccolo spazio architettonico di mix di stili e suggestioni visive che oltrepassa le epoche, restando intatto nel tempo.

