Polemica per la Felpa della Roma 2024 “coi colori della Lazio”, ma quel colore non è celeste. Il motivo dietro la scelta.

Nei giorni scorsi ha fatto discutere tantissimo un vero e proprio caso che ha riguardato una felpa della A.S. Roma messa sul commercio da Adidas nel 2024, presentata in un inedita colorazione che a molti è sembrata troppo vicino al celeste, colore della maglia dell’altra squadra cittadina ed eterna rivale giallorossa: la Lazio. Tuttavia, pare proprio che le polemiche che si sono scatenate siano un po’ fuori luogo, sia perché il colore presentato non è proprio quello della maglia laziale, sia perché quella felpa aveva un significato più profondo e strettamente legato alla Città Eterna. Anche se, alla fine, la tuta è stata tolta dal mercato andando incontro alle richieste sempre più insistenti dei tifosi giallorossi, andiamo a scoprire la verità su questa situazione.

Felpa Roma 2024: la polemica sul “celeste” ha fatto rimuovere il prodotto dal mercato

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. In questi giorni si è scatenata la polemica su una felpa della linea 2024/2025 della AS Roma che, secondo i tifosi, riprendeva il colore celeste dei rivali cittadini della Lazio.

La felpa in questione presentava il classico giallorosso, con un giallo molto chiaro e una larga fascia che a molti è sembrata essere celeste. Anche se non lo era. Adidas, dopo le critiche, ha rimosso il capo dal mercato. Qualcosa di simile era successo anche a Puma l’anno scorso, quando l’azienda tedesca fu accusata di aver prodotto una giacca del Milan utilizzando il nerazzurro dei rivali cittadini dell’Inter.

In questo caso, la situazione si è fatta ancora più grave: la AS Roma ha dato avvio a un procedimento disciplinare nei confronti del Chief Commercial and Brand Officer Michael Wandell, responsabile del lancio del kit Adidas per la nuova linea della stagione 2024/25, già sospeso dalle sue funzioni.

La verità però è ben diversa. La felpa della Roma non era celeste ma “verde acqua“. E aveva un significato ben più profondo e per nulla legato alla Lazio.

“Non si tratta dei colori della Lazio. È verde acqua e non azzurro“, ha affermato Antonio Cianci, presidente di The Blue Planet, società che produce una vernice antismog utilizzata su alcuni murales della capitale.

In particolare, la felpa della Roma era ispirata ad un’opera intitolata “Hunting Pollution“, ossia “A caccia di inquinamento“, realizzata dallo street artist Iena Cruz ad Ostiense e che rappresenta un airone tricolore, specie in via di estinzione.

