Ultimi giorni di accensione dei termosifoni nella Capitale

A Roma, il riscaldamento resterà acceso fino al 7 aprile 2026: questa è la data ufficiale di spegnimento dei termosifoni, come previsto dalle regole comunali.

Fino ad allora, gli impianti possono funzionare per un massimo di 11 ore al giorno.

Dopo questa data, salvo eccezioni per scuole, ospedali e altre strutture sensibili, bisognerà fare affidamento solo sulle temperature primaverili!

Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>

Quali sono le nuove regole? I riscaldamenti potranno rimanere accesi fino al 7 aprile 2025 per un massimo di 11 ore giornaliere, dalle 5 alle 23. Inoltre, l’ordinanza prevede una riduzione di 1°C rispetto ai limiti previsti dalla normativa nazionale, con l’obiettivo di contenere i consumi energetici. La temperatura massima consentita sarà quindi di 17°C (+2°C di tolleranza) per gli edifici industriali e artigianali e di 19°C (+2°C di tolleranza) per tutti gli altri edifici.

Chi può derogare alle regole? Esistono alcune eccezioni: le limitazioni non si applicano a strutture sanitarie, case di riposo, scuole materne e nidi, piscine e saune, e sedi diplomatiche non ubicate in edifici condominiali.