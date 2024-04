Su Storytel, dal 17 aprile, un viaggio nei titoli amati da Giulia Valentina fra approfondimenti, chiacchiere e tips

In arrivo in esclusiva su Storytel Italia Long Story Short – L’audiobook club di Giulia Valentina: sei puntate, in uscita una al mese, da mercoledì 17 aprile a settembre 2024, per sei audiolibri del catalogo Storytel che ha amato e di cui raccontare temi, riflessioni e pensieri nati durante l’ascolto.

Il podcast è pensato per due tipi di persone: chi ha già letto o ascoltato il titolo e ha ancora voglia di parlarne, e chi vuole farsi incuriosire e trascinare in una nuova storia.

Con la guida di Giulia Valentina e i contributi di amici ed esperti, tips e approfondimenti arricchiranno l’esperienza delle puntate per un racconto a tutto tondo e a tutto “ascolto” dei titoli, come solo un audiobook club può offrire.

Come cambia l’amicizia tra due donne quando i percorsi che una volta sembravano comuni iniziano a prendere strade diverse? Quanto è difficile scindere ciò che vogliamo, ciò che desideriamo davvero da ciò che a volte la società sembra imporci?

La figlia unica di Guadalupe Nettel, il primo titolo dell’Audiobook club di Giulia Valentina

Di questo e altro si parlerà nella prima puntata: si parte mercoledì 17 aprile con La figlia unica di Guadalupe Nettel, letto da Elena Radonicich (Emons Audiolibri). Insieme a Giulia Valentina i commenti di Valeria Locati, @Una psicologa in città, e dell’ornitologa Benedetta Catitti.

E ancora, dal 15 maggio la seconda puntata vedrà protagonista l’audiolibro L’avversario di Emmanuel Carrère, letto da Graziano Piazza (Storyside): la storia vera di Jean-Claude Romand, il protagonista di uno dei più celebri casi di cronaca nera francese, l’affaire Romand. Il dramma di un uomo che per una vita intera non ha fatto altro che mentire: ai suoi genitori, a sua moglie, ai suoi figli, ai suoi amici, alla sua amante, e forse persino a se stesso. Fino a che punto siamo disposti a mentire per costruirci un’identità diversa, parallela, a volte persino opposta alla realtà? Con Elisa De Marco, alias Elisa True Crime, e con la psicologa forense Lorita Tinelli, fondatrice del CeSap, Centro Studi sugli Abusi Psicologici.

Infine un’anticipazione per la puntata di giugno: si parlerà di I miei stupidi intentidi Bernardo Zannoni, letto da Giuseppe Cederna (Sellerio).