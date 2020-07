Rita Dalla Chiesa ride su Adriana Volpe: polemiche per lei e Magalli che criticano gli ascolti bassi di Ogni Mattina

Giancarlo Magalli prende in giro Adriana Volpe per i bassi ascolti di Ogni Mattina, ma nelle polemiche entra a gamba tesa anche Rita Dalla Chiesa.

Gli ascolti di Ogni Mattina, il programma condotto da Adriana Volpe ed Alessio Viola, non sono proprio esaltanti: un insuccesso che sta creando nuove polemiche in giro per il web, facendo riemergere rancori tra la conduttrice di Tv8 e alcuni suoi “antagonisti”, come Giancarlo Magalli e Rita Dalla Chiesa. Ma cosa sarà emerso stavolta? Quale nuova contesa avranno riaperto queste ultime novità?

LEGGI ANCHE: — ‘Non fare la vittima’, Rita Dalla Chiesa contro Adriana Volpe: cosa ha scritto sulla lite con Magalli

Giancarlo Magalli commenta il flop di Ogni Mattina

Andiamo con ordine. Ogni Mattina non è partito proprio con il piede giusto. Il programma, novità assoluta per Sky e la sua rete free Tv8, ha raccolto pochissimi telespettatori, fino ad arrivare ad una quota di ascolti assolutamente modesta: 0.9%. Numeri talmente bassi che mettono a rischio la stessa messa in onda della trasmissione.

Ebbene, poteva Giancarlo Magalli non intervenire a riguardo contro la sua ormai ‘storica’ rivale Adriana Volpe? Certo che no! Anche se il conduttore di Rai Due non ha fatto nomi. Su Facebook, però, ha pubblicato una semplice immaginetta, nella quale c’è scritto in grande 0.9%, più l’emoji della faccina che invita al silenzio.

Un messaggio chiaro e forte accompagnato dalla frase: “Chi deve capire capisce. Non sto gioendo, dico solo che forse sarebbe meglio star zitta”.

Dopo Magalli, anche Rita Dalla Chiesa contro Adriana Volpe

Niente di nuovo sotto il sole, a quanto sembra, anche se alla nuova polemica di Magalli contro Adriana Volpe si è aggiunta anche Rita Dalla Chiesa. Quando il giornalista Davide Maggio ha condiviso su Twitter il link di un articolo che riportava la notizia, l’ex conduttrice di Forum ha risposto con l’emoji della faccina divertita con tanto di lacrime di gioia!

Non è la prima volta, in realtà, che Rita Dalla Chiesa prende posizione contro Adriana Volpe. Già qualche mese fa, aveva così parlato della conduttrice di Tv8: “Io aspetto il confronto Magalli – Volpe. Così lei la pianta di fare la vittima e di parlare male di lui e della Rai”.

Il web contro Rita Dalla Chiesa: “Complimenti per il rispetto”

Tuttavia, la reazione di Rita Dalla Chiesa non è piaciuta al popolo del web, che gliene ha dette di tutti i colori.

“C’è chi conduce un programma tutto suo e c’è chi rosica nei social […], chi sta meglio cara Rita?”, ha twittato ad esempio un utente facendo riferimento ad alcune dure prese di posizione espresse dalla Dalla Chiesa in passato. E ancora: “Complimenti signora Dalla Chiesa per il rispetto che mostra nei confronti di una collega“.

La risposta di Rita Dalla Chiesa è stata molto semplice e risentita: “Ma si scandalizzi per le cose serie…. non per una risata!!!!!!”. Insomma, comunque la si metta, ci sono stracci che volano!

Foto: Kikapress