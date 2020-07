Magalli replica ad Adriana Volpe: attacchi anche a Marcello Cirillo. Spunta anche Paolo Fox

Dopo il botta e risposta dei giorni scorsi, Giancarlo Magalli replica ad Adriana Volpe ma anche a Marcello Cirillo. E nella contesa spunta anche Paolo Fox...

Prosegue sempre più spedita la guerra a suon di commenti velenosi tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe, anche se stavolta nel mucchio finiscono anche altri volti storici de I Fatti Vostri, come Paolo Fox e Marcello Cirillo. Ma cosa sarà successo adesso? E perché mai sono stati tirati in ballo anche gli altri personaggi televisivi?

Andiamo con ordine. Nei giorni scorsi è ripresa la battaglia tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli. Prima lui ha commentato ironicamente gli scarsi ascolti di Ogni Mattina, il nuovo programma condotto dall’ex gieffina. Poi lei ha replicato in diretta tv, accusando Magalli di volerla zittire e di non avere rispetto.

Marcello Cirillo: l’attacco a Magalli in difesa di Adriana Volpe

Tutto molto interessante. Ma poteva mai mancare la controreplica dello storico conduttore di Rai Due? Certo che no, anche se c’è da dire che – oltre ad Adriana Volpe – anche Marcello Cirillo ha avuto qualcosa da dire sullo stesso Magalli.

“Siamo stati in silenzio per rispetto – ha scritto sui social – anche se non meritato, di un collega in difficoltà e di una rete a noi cara, siamo stati in silenzio anche quando ci sarebbe stato molto da dire di un uomo ‘solo al comando’ dopo l’allontanamento di Morselli… E con lo share che crollava si è ripreso solo un po’ con il salva ascolti Paolo Fox!”

Magalli sbotta: la controreplica agli ex colleghi de I Fatti Vostri

È dopo questo ulteriore commento che Magalli è sbottato e, ai microfoni di Davide Maggio ha cominciato a lanciare accuse a destra e a manca, colpendo innanzitutto Adriana Volpe e Marcello Cirillo.

Una replica la sua, assai dura: “Potrei, se volessi polemizzare, rispondere che prima che arrivassero loro gli ascolti de I Fatti Vostri erano vicini al 20%. E quindi è colpa loro? No, perché l’arrivo del digitale terrestre e delle tv satellitari ha molto modificato gli ascolti di tutti i programmi”.

“Poi – continua il conduttore – non è assolutamente vero che sono rimasto solo al comando, affidatario di una conduzione solitaria. Ci sono stati dei cambiamenti, nemmeno voluti da me. Al posto di Adriana prima Laura Lena Forgia e poi Roberta Morise (bravissime entrambe) e al posto di Marcello prima Jo’ di Tonno e poi Graziano Galatone (entrambi bravissimi). Talmente non sono stato in solitaria che è stato aggiunto anche Broccoli”.

Magalli: “C’è da chiedersi se sono così fenomenali…”

E, alla fine, la stoccata finale di Magalli contro Adriana e Marcello: “Casomai c’è da chiedersi se Volpe e Cirillo sono così fenomenali e acchiappa ascolti come mai lei sia finita su una rete minore a fare ascolti con lo zero davanti e lui stia a casa da tre anni”.

Insomma. Gli stracci volano e continuano a volare e la questione è ormai sempre più spinosa ogni giorno che passa. Arriveranno altre controrepliche alle controrepliche?

Foto: Kikapress