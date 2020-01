Il compleanno di Kate Middleton oscurato da Harry e Meghan? L’annuncio de Duchi di Sussex di voler lasciare la Royal Family sta facendo molto discutere ed è arrivato proprio alla vigilia della felice ricorrenza. I più maliziosi insinuano che l’abbiano fatto di proposito, visti i trascorsi agitati tra la coppia e i Duchi di Cambridge.

Harry e Meghan hanno rovinato il compleanno a Kate Middleton

Poteva essere una giornata in cui la stampa avrebbe potuto celebrare Kate Middleton nel giorno del suo 38esimo compleanno, ma l’inatteso annuncio di Harry e Meghan di ieri sta monopolizzando il dibattito sui media.

LEGGI ANCHE: — Kate Middleton faccia a faccia con l’amante del Principe William: cosa è successo al suo 38esimo compleanno

Al ritorno dalle loro lunghe vacanze natalizie, i Duchi di Sussex hanno comunicato di voler diventare più indipendenti dalla famiglia reale britannica, rinunciando al titolo di membro senior.

Una decisione che ha generato malumori, pare, anche a Buckigham Palace, con la Regina Elisabetta che sarebbe “irritata e ferita” dalla scelta di nipote e consorte.

Nessun messaggio di auguri

Intanto, sui social si susseguono i messaggi di auguri per la Duchessa di Cambridge, non solo da parte di sudditi e fan. In mattinata sono arrivati anche i post di Carlo e Camilla e di Buckingham Palace.

A sorpresa, sulla pagina ufficiale dei Duchi di Sussex non è ancora apparso alcun riferimento alla lieta ricorrenza. Harry e Meghan stanno rimandando gli auguri di buon compleanno a Kate Middleton? Un mistero che sarà certamente risolto nelle prossime ore.

Le ultime settimane sono state particolarmente difficili per Kate: la presunta crisi matrimoniale con William sembra non essere ancora risolta e qualcuno ha persino parlato di un eventuale divorzio. Nonostante tutto, la Duchessa ha voluto riunire gli amici in un party per festeggiare in anticipo il compleanno.

Tra gli invitati, sembra ci fosse anche l’ex rivale, Rose Hanbury. Una indiscrezione che ha fatto pensare che le due donne siano tornate amiche dopo i rumors su una relazione clandestina tra la marchesa e il Principe William.