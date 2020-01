Kate Middleton e Rose Hanbury hanno seppellito l’ascia di guerra? Dalle indiscrezioni e dalle ultime foto che arrivano dal Regno Unito, sembrerebbe proprio di sì. I rapporti tra la Duchessa di Cambridge e la sua presunta ex rivale in amore si sarebbero distesi, tant’è che sono apparse insieme a un evento pubblico. e pare che la Marchesa di Cholmondeley sia stata invitata anche a una festa per festeggiare in anticipo il compleanno della moglie del Principe William.

Kate Middleton e Rose Hanbury hanno fatto pace?

Le due donne, domenica scorsa, hanno preso parte alla tradizionale messa a Sandringham, in una chiesa affollata di membri della Royal Family. Kate Middleton e Rose Hanbury non sono state insieme, ma la marchesa sarebbe arrivata qualche minuto dopo i Duchi di Cambridge.

Un primo segnale che secondo i ben informati indicherebbe la risoluzione di quelle vecchie tensioni che le hanno tenute lontane per molto tempo. A far ipotizzare la ritrovata amicizia anche l’invito che sarebbe giunto alla marchesa e a suo marito David Rocksavage, per partecipare a un party di compleanno che Kate avrebbe dato per festeggiare in anticipo i suoi 38 anni.

I rumors sulla rivalità

Kate Middleton e Rose Hanbury sono state amiche per anni oltre che buone vicine di casa in quel di Norfolk. Tutto andava bene fino a quando non si è parlato con insistenza di una presunta relazione clandestina tra la marchesa e il Principe William.

Uno scandalo che per molto tempo ha tenuto banco sui media, minando la serenità familiare dei Duchi di Cambridge. La crisi matrimoniale non sarebbe stata del tutto superata: qualcuno ipotizza che Kate si sia vendicata con un altro uomo e che sia vicina dal divorziare da William.

Voci, ovviamente, non confermate né verificate ma che continuano a gettare ombre sulla Famiglia Reale.