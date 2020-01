Da ieri sera non si parla praticamente d’altro: Harry e Meghan, che già da mesi si erano ritirati in Canada insieme al figlioletto Archie, distanti dalla vita di corte e dagli impegni pubblici, hanno annunciato le loro “dimissioni” dalla Casa reale, rinunciando al titolo e chiedendo indipendenza economica.

Una mossa che è stata già ribattezzata “Megexit” e che ha suscitato enorme scalpore: così facendo Harry e i suoi eredi escono dalla linea di successione al trono e perdono titoli e privilegi, oltre a staccarsi definitivamente da quella famiglia che afferma che continuerà a “sostenere” anche senza partecipare attivamente. Il richiamo all’indipendenza economica e la necessità di lavorare hanno fatto subito pensare ad un ritorno di Meghan alla recitazione: era già tutto previsto? O Harry e Meghan ci hanno provato e si sono arresi?

Come sono andate le cose non lo sapremo forse mai, ma di certo c’è chi vede nella decisione di Harry e Meghan qualcosa di Lady D., la principessa triste, madre amatissima di Harry scomparsa prematuramente ormai 22 anni fa.

Chi segue da vicino la famiglia reale, addetti ai lavori o semplici fan, hanno subito visto nella decisione di Harry un tentativo di tutelare e proteggere la moglie dagli attacchi dei media e da quelli interni al Palazzo: una scelta che forse, se fosse stata fatta a suo tempo dal padre Carlo, avrebbe salvato la madre dall’infelicità, dai problemi mentali e forse anche dalla morte.

Meghan è stata da subito malvista per i suoi atteggiamenti anticonformisti, questo è innegabile: la Regina Elisabetta si è impegnata per farla sentire accolta, ma le note dissonanti c’erano eccome. Basti pensare alla frattura con William e Kate, o alle voci di continue dimissioni da parte dei collaboratori di Meghan, che si rifiutavano di avere a che fare con lei perchè “insopportabile”.

Harry ha quindi optato per allontanarsi definitivamente da quei panni che anche a lui probabilmente sono sempre stati stretti.

Like mother, like son!! Do what’s BEST for you, Harry and Meghan! I know Diana is smiling down at you both from above, giving that cute defiant little “fuck them Royals” smirk(😏)she used to do, and shes so proud of you!

🙏🏾❤️#HarryandMeghan pic.twitter.com/BX0x6YXI1g

— Helen K (@HKD2018) January 8, 2020