Sanremo 2020 scaletta cantanti e ospiti: cosa vedremo nella prima serata

Mancano poche ore per l'inizio del 70° Festival della Canzone Italiana: ecco cosa prevede la scaletta della prima serata di Sanremo 2020

Finalmente ci siamo: questa sera, martedì 4 febbraio, prende il via la 70esima edizione del Festival di Sanremo. C’è attesa per ascoltare le canzoni in gara e scoprire quali sorprese riserveranno gli ospiti delle cinque serate. Amadeus, da conduttore e direttore artistico, ha messo in piedi un cast variegato e, nonostante le accuse di sessismo, promette di intrattenere il pubblico per tutta la durata della kermesse. Ecco, dunque, la scaletta e i cantanti che si esibiranno nella prima serata di Sanremo 2020.

Sanremo 2020, scaletta e cantanti prima serata

La serata d’esordio di Sanremo 2020, stando alla scaletta, si aprirà con le esibizioni dei Big e delle Nuove Proposte. Per i giovani emergenti – la cui selezione non è stata esente da polemiche – saliranno sul palco dell’Ariston Eugenio in Via di Gioia, Fadi, Leo Gassmann e Tecla Insolia. Questi si sfideranno a coppie e le due canzoni che passeranno il turno, accederanno alla terza serata.

Si prosegue poi con la gara dei Campioni che il pubblico attende con particolare trepidazione. I cantanti della prima serata saranno (in ordine alfabetico): Achille Lauro, Anastasio, Bugo e Morgan, Diodato, Elodie, Irene Grandi, Raphael Gualazzi, Marco Masini, Rita Pavone, Riki, Le Vibrazioni e Alberto Urso.

Ospiti e co-conduttrici

Ad affiancare Amadeus nella conduzione della prima serata del Festival ci saranno due delle co-condutrici scelte dal direttore artistico. Sul palco salirà Diletta Leotta, conduttrice (e non giornalista…) di programmi sportivi su Dazn e molto ammirata sui social. Con lei anche Rula Jebreal, la controversa scrittrice e giornalista palestinese, che leggerà un brano contro la violenza sulle donne.

La scaletta della prima puntata di Sanremo 2020, oltre ai cantanti, prevede poi la presenza di diversi ospiti a partire da un ritorno molto atteso, quello di Al Bano e Romina Power che non solo si esibiranno nei loro più grandi successi, ma presenteranno anche un brano inedito.

Sul palco anche il cast de Gli anni più belli, ultimo film di Gabriele Muccino in uscita nelle sale il prossimo 13 dicembre. Nella pellicola, esordisce come attrice Emma Marrone che sull’Ariston si esibirà in una carrellata dei suoi più grandi successi.

E poi, non mancheranno le vere guest star della kermesse, Fiorello e Tiziano Ferro, che si paleseranno in tutte e cinque le serate del Festival.