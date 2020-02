Alla vigilia dell'apertura del 70esimo Festival di Sanremo, Morgan rischia la squalifica. L'artista ha canticchiato la canzone in gara durante il collegamento in diretta a Vieni da Me.

Alla vigilia del Festival della Canzone Italiana c’è un nuovo caso di presunta violazione del regolamento che rischia di travolgere un big in gara. Parliamo di Morgan che torna sul palco dell’Ariston insieme a Bugo ma che ora potrebbe essere a rischio squalifica e vedere sfumare il suo Sanremo. Tutto per colpa della sua partecipazione a Vieni da me, dove si è lasciato trasportare dall’euforia.

Sanremo, Morgan a rischio squalifica?

Come da tradizione, i principali programmi della Rai danno ampio spazio al Festival di Sanremo. Così, anche Caterina Balivo ha mandato un suo inviato speciale, Francesco Facchinetti, nella città dei fiori per i consueti collegamenti in diretta.

Il cantante e produttore discografico ha intercettato diversi ospiti e per le vie di Sanremo si è fermato a fare due chiacchiere anche con Morgan e Bugo, che ora potrebbero essere a rischio squalifica.

L’ex giudice di The Voice of Italy, infatti, ha parlato del difficile periodo vissuto nell’ultimo anno e di come poche persone – lo aveva denunciato più volte – gli siano stati davvero vicino.

Ma è proprio in questo momento catartico che l’artista si è lasciato sfuggire più di quanto avrebbe dovuto, lasciando interdetta la stessa conduttrice di Vieni da Me.

Cosa ha detto Morgan

Parlando con Facchinetti della sua partecipazione al Festival con Bugo, Morgan ha detto: “Lo ringrazio perché lui mi è stato vicino nell’ultimo anno. È gratitudine. Lo dice il testo” aggiunge riferendosi evidentemente al testo con cui sono in gara.

“La gratitudine e le circostanze…” inizia a canticchiare, mentre dallo studio di Viene da me, Caterina Balivo lo invita a non cantare la canzone, preoccupata di eventuali ripercussioni sulla coppia di artisti. “No, no. Era un altro pezzo diciamo recitato” replica lui.

Basterà questo per valutare una eventuale squalifica di Morgan da Sanremo? Magari anche per lui varrà la buona fede, come successo nei giorni scorsi a Riki.