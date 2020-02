Me contro te rifiutano Sanremo: il motivo per cui non ci saranno

I Me contro te rifiutano di andare come ospiti a Sanremo 2020… ma perché hanno deciso di dare buca ad Amadeus? Quale sarà il motivo?

Da un lato ci sono Luigi Calagna e Sofia Scala – in arte i Me contro te – fenomeno mediatico e cinematografico dell’anno; dall’altra parte c’è il Festival di Sanremo 2020, un evento che è invece un’istituzione della cultura, della musica e della televisione italiana. Quest’anno avrebbero potuto incontrarsi, ma il duo ha clamorosamente rifiutato l’offerta di Amadeus di salire sul palco dell’Ariston. Quali saranno i motivi di questa scelta? A cosa sarà stata dovuta?

LEGGI ANCHE: — Quanto guadagnano i Me contro te al giorno? La cifra da capogiro

I Me contro te non andranno a Sanremo: ecco il motivo

Andiamo con ordine. Dopo il successo del loro primo film, intitolato Me contro te – La vendetta del Signor S, Luì e Sofì avevano ricevuto l’invito da parte del direttore artistico del Festival, che voleva averli sul palco accanto a lui, come ospiti.

Tuttavia, come hanno rivelato in un’intervista al Corriere della Sera, hanno dovuto rinunciare per una serie di impegni professionali pregressi che hanno impedito loro di poter comparire una sera alla kermesse.

“A malincuore non siamo potuti andare ospiti a Sanremo perché siamo in pieno tour”, hanno svelato gli stessi Me Contro Te, che così deluderanno tutti quei fan che si aspettavano di vederli in tv.

Il duo non va al Festival… si prenota per il prossimo anno?

Sì, perché loro – la cui prima pellicola ha finora incassato più di 9,2 milioni di euro in tutta Italia – in televisione ci sono già comparsi. Sia a Domenica In che a I Soliti Ignoti (dove sono comparsi appunto accanto ad Amadeus), li abbiamo infatti già ammirati sul piccolo schermo.

Ma se non li potremo vedere al Sanremo di quest’anno, nulla toglie che i Me contro te prenotino già un posticino per quello che sarà il Festival 2021… O forse è ancora un po’ prematuro?

Fonte: Opinion Leader