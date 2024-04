OnePodcast torna al Salone con tanti ospiti; fra i primi incontri annunciati, Carlo Lucarelli e Marco Maisano con il talk “il male comune”, per ripercorrere alcuni famosi delitti e dimostrare che la normalità non esiste

OnePodcast torna anche quest’anno al Salone Internazionale del libro di Torino 2024, in programma dal 9 al 13 maggio, con alcuni degli autori e delle voci più amate della podcast factory leader di riferimento nel mercato italiano per la creazione di contenuti audio digitali originali.

Tra i primi incontri confermati quelli di sabato 11 maggio con gli attesissimi Carlo Lucarelli, Marco Maisano ed Elisa De Marco, alias Elisa True Crime, che per l’occasione sarà intervistata da Andrea Delogu. Prossimamente saranno annunciati tanti altri appuntamenti da non perdere con coinvolgenti talk, esclusive anteprime, meet & greet e webinar per conoscere e conversare con i podcaster più seguiti del momento.

OnePodcast ospite al Salone del Libro: gli appuntamenti

La mattina, alle ore 10.45 in Sala Azzurra (pad. 3), il Maestro Carlo Lucarelli, autore del podcast di successo dedicato al crimine e ad altre storie intriganti “Dee Giallo”, salirà sul palco con Marco Maisano, autore di podcast di inchiesta di successo – tra cui il recente “Bestie” con Antonio Cristiano, in cuiapprofondisce l’inquietante storia delle Bestie di Satana. Insieme ripercorreranno, nel talk dal titolo “Il male comune”, alcuni famosi delitti, dimostrando che la “normalità” non esiste e che il male non è assolutamente un fatto straordinario perché spesso i casi più surreali hanno origine da contesti e persone che tendiamo a definire “normali”: «com’è possibile che il nostro mite vicino di casa si sia trasformato in un assassino?».

Nel pomeriggio, alle ore 17,00, sul grande Palco Live (Piazzale 5) sarà la volta dell’amata podcaster e youtuber Elisa De Marco, nota al grande pubblico come “Elisa True Crime”, podcast più ascoltato nel 2023 e costantemente in vetta alle classifiche italiane – tornato recentemente sulle piattaforme con l’uscita dei primi episodi della 5° stagione – insieme alla sua ultima serie di successo “Delitti Invisibili”. Un appuntamento imperdibile, realizzato in collaborazione con Mondadori Electa, dove l’inconfondibile voce del true crime italiano sarà intervistata per la prima volta dalla poliedrica Andrea Delogu, per raccontare i lati oscuri dell’animo umano, tra delitti invisibili e trappole psicologiche della manipolazione, temi trattati anche nel suo ultimo libro “Manipolatori” (Mondadori Electa), nel quale Elisa analizza minuziosamente alcuni casi di cronaca dove catene invisibili legano le vittime ai loro carnefici.