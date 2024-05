Dopo il successo delle prime due stagioni, Diletta Leotta torna con il podcast ‘Mamma dilettante’. Tra gli ospiti Amadeus e Alessandro Cattelan.

Forte dei successi delle prime due stagioni con oltre 100 milioni di utenti sulle diverse piattaforme, torna Mamma dilettante (Dopocast). Condotto da Diletta Leotta, il podcast e vodcast riparte il 16 maggio con una nuova stagione in dieci episodi ricchi di ospiti. Tra i protagonisti pronti a raccontarsi nel salotto della conduttrice e speaker radiofonica ci sono Elisabetta Gregoraci, Lautaro Martinez, Melissa Satta e Mariano Di Vaio.

E ancora: Francesco Arca, Rocio Muñoz Morales, Elettra Lamborghini e Alessandro Cattelan insieme a Ludovica Sauer. Aneddoti e curiosità sull’essere genitori e sulla vita di coppia saranno, come sempre, al centro della chiacchierata. Ma si toccheranno anche altri argomenti cari alla padrona di casa.

Prima coppia di Mamma dilettante 3 è quella formata da Amadeus e Giovanna Civitillo che ripercorrerà la propria storia dalla celebre “scossa”. Spazio anche alla confessione circa la gelosia del conduttore tv che in passato lo portò a lanciarsi in un inseguimento in stile Starsky e Hutch. A seguire, Alessandro Cattelan che rivelerà di essersi finto un calciatore di successo per fare breccia nel cuore di Ludovica Sauer.

Divertente anche il racconto del bomber nerazzurro Lautaro Martínez sulla sua incontenibile ansia da matrimonio. Sempre in tema matrimonio Elettra Lamborghini confesserà di essere pronta a ri-sposarsi ogni 10 anni per rivivere quelle emozioni, tutte tranne le foto, nelle quali purtroppo ha sempre pianto! Per la maternità invece per lei c’è ancora tempo.

Molto divertenti anche gli aneddoti di Elisabetta Gregoraci e del suo matrimonio con Flavio Briatore, con la band dei Duran Duran e l’allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi tra gli ospiti. E poi ancora l’affiatato duo Mariano Di Vaio con Eleonora Brunacci, l’attore Francesco Arca mentre Rocío Muñoz Morales e ClioMakeUp che spiegherà i nuovi trend per il make-up da sposa. Infine, Melissa Satta racconterà l’ottimo rapporto tra l’ex Berrettini e il figlio Maddox, nonostante la fine della loro storia d’amore.

Il podcast-vodcast Mamma Dilettante 3 è disponibile sulle maggiori piattaforme di streaming e sul canale YouTube ufficiale di Diletta Leotta dal 16 maggio, ogni lunedì e giovedì.

