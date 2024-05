Oltre a Elisa True Crime, Marco Maisano e Carlo Lucarelli, direttamente da One Podcast arrivano a Torino altri grandi protagonisti dei podcast

Anchequest’anno OnePodcast, podcast factory leader di riferimento nel mercato italiano per la creazione di contenuti audio digitali originali, torna al Salone del libro di Torino 2024, in programma dal 9 al 13 maggio, con un calendario ricco di imperdibili appuntamenti per conoscere i podcaster più apprezzati del momento.

Ai già annunciati incontri con Elisa De Marco (Elisa True Crime), intervistata da Andrea Delogu, e con Marco Maisano insieme al Maestro Carlo Lucarelli, si aggiungono al palinsesto tantitalk, puntate live e meet & greet all’Arena Robinson con Emilio Silvestri e Francesco Martinelli di “Miti da Sfatare” insieme a Mario Moroni de “Il Caffettino”, con Diego Passoni e Nicola Macchione di “Cazzi Nostri” con l’ospite Valerio Nicolosi, e ancora il professore di filosofia più amato dai giovani Matteo Saudino,in arte Barbasophia., con un doppio appuntamento anche allo Stand La Stampa.

Miti da sfatare, Il Caffettino e Barbasophia protagonisti a Torino

Al Salone del libro si parte giovedì 9 maggio alle ore 15.30 in Arena Robinson con Francesco Martinelli ed Emilio Silvestri. autori del daily podcast “Miti da Sfatare” – noto per la sua unica e indiscussa capacità di smontare tutte le convinzioni errare che inondano la vita quotidiana – che saliranno sul palco insieme al content creator Mario Moroni, autore del podcast di successo “Il Caffettino” – dedicato ai grandi temi dell’attualità come l’intelligenza artificiale, il rapporto tra i social media e la privacy, la cybersicurezza, ma anche notizie su marketing, imprenditoria e mondo del lavoro – per dialogare con gli studenti delle scuole sfatando tante false certezze sul mondo virtuale e network digitali.

Venerdì 10 maggio alle ore 17.30 sempre in Arena Robinson sarà la volta di Matteo Saudino, noto al grande pubblico come Barbasophia. Il professore di filosofia più amato dagli studenti d’Italia con il suo podcast “Pensiero Stupendo” – dove ripercorre la vita e le opere dei grandi filosofi del passato adattandoli al presente (disponibili su OnePodcast e su tutte le piattaforme di streaming audio le nuove puntate) – incontrerà per l’occasione giovani allievi delle scuole superiori per un dialogo che offrirà ottimi spunti in vista dei prossimi esami di maturità.

Vincenzo Schettini, Lucarelli e Maisano al Salone del Libro

Matteo Saudino tornerà il giorno successivo, sabato 11 maggio alle ore 16.30, ospite dello stand La Stampa, intervistato insieme al professore youtuber Vincenzo Schettini per parlare dell’uso dei social come strumenti di divulgazione del sapereche possono offrireai giovani un approccio allo studio più stimolante rispetto quello a cui sono solitamente abituati.

Tra gli incontri più attesi al Salone del libro quelli di sabato 11 maggio che vedranno in sala Azzurra alle ore 10.45 il maestro Carlo Lucarelli – autore del podcast di successo “Dee Giallo” con Marco Maisano – autore di podcast di inchiesta, tra cui il recente “Bestie” con Antonio Cristiano – per il talk “Il male comune”, in cui i due ripercorreranno alcuni casi di cronaca nera per dimostrare che i crimini più complessi e oscuri sono spesso compiuti in contesti e da persone all’apparenza “normali”; e alle 17.00 sul Palco Live (Piazzale 5)la più amata youtuber e podcaster d’Italia Elisa De Marco, meglio nota come “Elisa True Crime”, intervistata per la prima volta da Andrea Delogu, per un’analisi dei lati oscuri dell’animo umano e delle trappole psicologiche della manipolazione, temi affrontati anche nel suo ultimo libro “Manipolatori” (Mondadori Electa).

Infine,domenica 12 maggio si ritorna in Arena Robinson, alle ore 12.30, per l’appuntamento con Diego Passoni e Nicola Macchione per assistere a una speciale puntata live del loro podcast di successo “Cazzi Nostri – Cose tra maschi”, dedicato alla sessualità e alla prevenzione maschile, con ospite d’eccezione il giornalista, regista e fotografo Valerio Nicolosi.

Gli appuntamenti di OnePodcast al Salone Internazionale del libro di Torino 2024

Giovedì 9 maggio

ore 15.30 c/o Arena Robinson (pad. 3)

Emilio Silvestri e Francesco Martinelli con Mario Moroni

Venerdì 10 maggio

ore 17.30 c/o Arena Robinson (pad. 3)

Matteo Saudino (Barbasophia)

Sabato 11 maggio

ore 10.45 c/o Sala Azzurra (pad. 3)

Carlo Lucarelli e Marco Maisano con il talk “Il male comune”

ore 16.30 c/o Stand La Stampa (padiglione Oval)

Intervista a Matteo Saudino e Vincenzo Schettini

ore 17.00 Palco Live (Piazzale 5)

Elisa De Marco, alias Elisa True Crime, intervistata da Andrea Delogu

Domenica 12 maggio

Dalle ore 12.30 c/o Arena Robinson (pad. 3)

Diego Passoni e Nicola Macchione puntata live di “Cazzi Nostri – Cose tra maschi” con ospite Valerio Nicolosi