Da lunedì 13 maggio è online il nuovo episodio di ‘Non lo faccio x moda’: questa volta Giulia Salemi incontra Clara.

Nuovo appuntamento con Non lo faccio x moda, podcast di Giulia Salemi che accoglie i suoi ospiti in un salotto informale per una chiacchierata senza freni. Da padrona di casa, la conduttrice riesce a mettere a proprio agio chi siede davanti a lei, costruendo un incontro inedito. Dopo Signorini che ha inaugurato gli episodi e una serie di puntate che hanno portato il podcast a essere nella Top 10 dei più ascoltati sulle piattaforme, questa volta Salemi incontra Clara.

Foto da Ufficio Stampa

La cantautrice, che a Sanremo 2024 ha calcato il palco del festival come vincitrice della sezione Giovani, si è messa a nudo in un racconto tra vita personale e carriera. Clara , infatti, ha ripercorso la sua storia ricordando il periodo in cui, da ragazza ribelle quando, viveva in un garage con un amico coltivando la passione per la musica. Fino al provino per Mare Fuori e l’esperienza del Festival di Sanremo. Nella chiacchierata vengono affrontati temi personali, dalla paura della solitudine a quella dell’abbandono e di non essere amata.

Il nuovo episodio è online da lunedì 13 maggio alle ore 12 su tutte le piattaforme di streaming e dalle ore 15.00 sul canale ufficiale YouTube.

Non lo faccio x moda è prodotto da Taag!, l’agenzia di talent management attiva nel

mondo dell’intrattenimento di Mondadori Media.

Guarda il quinto episodio di Non lo faccio x moda

Foto Kikapress / Ufficio Stampa