Sanremo 2020, Francesca Sofia Novello punge Amadeus e svela come ha reagito Valentino Rossi alla frase

Francesca Sofia Novello, suo malgrado, è stata al centro dell'attenzione mediatica in queste settimane: ad "Oggi" ha parlato del famoso "passo indietro"

La sua presentazione in conferenza stampa è stata quella che ha scatenato l’inferno sulle spalle di Amadeus: Francesca Maria Novello, modella e fidanzata di Valentino Rossi, ha parlato per la prima volta al settimanale “Oggi” di quanto è accaduto.

Francesca farà parte del cast di Sanremo 2020 e tutti ricorderanno che venne presentata come una ragazza “bellissima” e capace di stare “un passo indietro” rispetto al compagno famoso. Parole che vennero bollate come sessiste e misogine e che sono costate ad Amadeus un mese di polemiche.

Sanremo 2020 Francesca Sofia Novello “punge” Amadeus

Francesca ha spiegato ad Oggi che Amadeus non ha fatto altro che riconoscere i suoi meriti: “Il significato della sua metafora è chiaro: stare un passo indietro significa che, nonostante la grande visibilità del mio fidanzato, ho avuto sempre cura di non approfittarne, ho sempre evitato di trarne vantaggio per il mio lavoro da modella. Negli anni ho sempre cercato di evitare la luce riflessa da Valentino, stando un passo indietro rispetto alla sua notorietà”

E ancora; “…prima di presentarmi alla conferenza stampa, nessuno mi ha chiesto cosa facessi. Gli autori hanno saputo che studio Giurisprudenza solo dopo. E mi mantengo come modella da quando avevo 14 anni. E pensare che io l’avevo detto. Amadeus? Si, forse anche lui si sarebbe potuto preparare meglio, ma so che era in buona fede”

Francesca Sofia Novello, ecco come ha reagito Valentino

Ma cosa ha detto Valentino Rossi, come ha reagito il campione di fronte alle polemiche che hanno coinvolto così duramente la fidanzata?

“Quando ho accettato di partecipare al Festival era contento. Quando mi ha visto piangere, mi è stato vicino e mi ha ricordato chi fossi. Poi mi ha consigliato di ridimensionare tutto”, ha confessato Francesca. Che ha anche voluto sottolineare che lei si comporta “come una qualunque donna innamorata per sostenere il suo uomo. Siamo una coppia normale, ci diamo forza l’un l’altro. E’ innegabile che lui è un campione e se scegli di stare vicino ad un uomo così, devi assecondare i suoi ritmi”