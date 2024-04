La Sintesi torna a distanza di ventidue anni dall’ultima uscita discografica, con due inediti solo in vinile in edizione limitata.

La Sintesi, band pop rock alternativa attiva fra gli anni ’90 e l’inizio del 2000, pubblica due inediti: STRAVINSKIJ / FINALE. Si tratta della doppia uscita con cui Lele Battista, Giorgio Mastrocola, Giuseppe Sabella e Michele Sabella tornano a fare musica a distanza di 22 anni dall’album Un Curioso Caso, che insieme al debutto L’Eroe Romantico li ha confermati – con Bluvertigo e Soerba – tra i progetti più importanti e di successo per un’intera generazione innamorata del pop elettronico degli anni ‘90 e ‘00.

La Sintesi e il doppio singolo

Il doppio singolo è disponibile in un’esclusiva edizione in vinile 45 giri / 12 pollici trasparente crystal / 180 grammi con tiratura limitata e numerata, solo 500 copie – tutte autografate dalla band. La band racconta: «La storia de La Sintesi ricomincia in una notte della scorsa estate, quando veniamo contattati da Saifam che ci informa della stampa in vinile dei nostri album. Ci incontriamo per autografare i dischi, e in quell’occasione prende forma l’idea di fare una nuova canzone insieme dopo vent’anni, un brano per celebrare la nostra storia comune. Abbiamo lavorato con dedizione e con leggerezza, guidati dalla voglia di fare qualcosa di importante per noi stessi, lontani da certe logiche commerciali che in passato hanno minato la nostra unità. Siamo tornati a vent’anni esatti dal momento in cui le nostre strade si erano divise con la consapevolezza che senza questa musica le nostre vite sarebbero un errore».

Inizialmente nasce Stravinskij, dal testo astratto e poetico, con la collaborazione di Andrea Martinelli come autore. Quando Saifam propone l’uscita di un doppio inedito in 45 giri arriva anche Finale, la storia di due amanti che si incontrano dopo vent’anni e fanno un bilancio della propria storia d’amore passata. La produzione artistica è di Davide Ferrario, che ha contribuito a creare un nuovo sound per la band, mentre alla console viene coinvolto lo storico collaboratore Max Lotti.

La Sintesi: dagli esordi a oggi

La Sintesi è una band seminale della scena rock alternativa italiana degli anni ‘90. Esordisce con l’album L’eroe Romantico (1999, Sony Music – Mescal), con la produzione artistica di Morgan. A seguito di un Tour di quasi 100 date in tutti i più importanti club italiani – con diversi concerti come band supporter dei Bluvertigo – La Sintesi diventa una delle band protagoniste della cosiddetta generazione MTV, partecipando a diverse iniziative della neonata televisione musicale in Italia, tra cui MTV brand:new Tour – insieme a Verdena, Scisma, Moltheni.

Nel 2002 La Sintesi partecipa alla 52ma edizione del Festival di Sanremo con Ho Mangiato La Mia Ragazza. Il brano anticipa il secondo album Un Curioso Caso (Sony Music – Mescal), registrato e prodotto da Pino Pischetola. Pischetola è ingegnere del suono celebre per i suoi lavori con Depeche Mode, Robert Palmer e Franco Battiato. Segue un nuovo Tour nei club italiani e alcuni concerti in Svizzera. Infine la partecipazione a MTV Supersonic insieme agli Starsailor, band inglese tra le più affermate a livello mondiale in quel momento. Il 2 dicembre 2002 l’ultimo concerto che chiude il Curioso Tour alla Tonnara Florio di Palermo. In una fredda notte di gennaio 2003, La Sintesi sceglie di fermarsi e di attendere il giusto momento per l’eterno (?) ritorno. Luglio 2023, 20 anni dopo, quel momento è arrivato.