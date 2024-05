Aaron pubblica il nuovo singolo, scritto e composto con Roberto Casalino, che dopo le atmosfere cupe di ‘Urlare’ si apre a nuove atmosfere.

Si intitola I colori dell’alba il nuovo singolo di Aaron, già disponibile in streaming su tutte le piattaforme digitali e in radio. Scritto e composto dallo stesso Aaron insieme a Roberto Casalino, il brano arriva dopo Urlare e rappresenta il secondo tassello del nuovo percorso del cantautore. Così, dopo le atmosfere cupe e incerte del brano precedente, ora si apre uno spiraglio di luce sempre sostenuto da sonorità country-folk.

Cover da Ufficio Stampa

“Ho voluto raccontare la spontaneità e le fragilità di due ragazzi che vivono un amore giovane tanto quanto loro”, racconta Aaron. “Credo che in ogni rapporto ci sia una parte più intraprendente e pronta a vivere l’ignoto. E un’altra più timorosa riguardo le dinamiche che possono crearsi. La vera forza sta nel capire come rendere complementari i due aspetti per guardare al futuro con speranza e rendere concreti i propri sogni”.

I colori dell’alba, ritratto dell’amore che sta vivendo Aaron, è un nuovo capitolo del suo percorso artistico a pochi mesi di distanza da Urlare e dall’EP ‘Universale’, portato live per l’Italia dopo l’esperienza di Amici 22 dove è arrivato in semifinale.

Foto da Ufficio Stampa