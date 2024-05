La giovane stella della musica Troye Sivan sarà a Cannes per presentare tre remix inediti della hit ‘Honey’ in collaborazione con il DJ Mura Masa.

Nuova musica per il cantautore e attore australiano Troye Sivan, già vincitore di premi mondiali e nominato ai Grammy. Il giovane astro della musica internazionale è stato, infatti, scelto dal brand Magnum® per firmare tre remix inediti del suo brano Honey, ognuno ispirato a tre stati d’animo – Euphoria, Wonder e Chill –. Gli esclusivi remix faranno parte del nuovo EP di Sivan, ‘Honey – Remix’, che verrà presentato ufficialmente giovedì 16 maggio a Cannes.

Cover da Ufficio Stampa

I remix, legati alle tre proposte estive della gamma Pleasure Express, vedono la collaborazione con il produttore e DJ inglese Mura Masa. “Lavorare alla creazione di questi brani è stato un viaggio straordinario”, ha spiegato Troye Sivan in merito all’esperienza. “Sono una celebrazione di ciò che ci dà piacere. Sono un grande fan di Mura Masa da molto tempo, e questi remix della mia canzone Honey non si limitano alla musica. Ma sono un invito a esplorare le nostre diverse parti, che si tratti di euforia, meraviglia o tranquillità. Mi sono divertito un mondo a lavorare a questo progetto e non vedo l’ora che tutti voi lo possiate sperimentare!”.

LEGGI ANCHE: — Il bene e il male dell’hip hop nelle ‘Ferite’ di Capo Plaza: «Anche noi giovani possiamo dare messaggi positivi»

Profondamente libero in ogni senso, Troye ha sempre espresso il suo io più autentico nelle sue imprese, dividendosi tra moda, arte e musica. Perfetto global Mbassador, dunque, per una campagna che invita a seguire il piace, ovunque esso porti. L’artista è pronto ora a volare a Cannes per il tradizionale red carpet e un beach party con una ricca lineup.

In programma, infatti, uno speciale live listening party il 16 maggio durante il quale i fan potranno scegliere quale dei nuovi brani ascoltare per primo, in base al loro stato d’animo. I Pleasure Seekers di tutto il mondo potranno partecipare all’evento attraverso un live stream su YouTube. L’intero EP ‘Honey’ sarà poi disponibile su Spotify a partire dalle 16 dello stesso giorno.

Foto Kikapress

Cover da Ufficio Stampa / Foto Kikapress