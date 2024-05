Con il nuovo album ‘Ferite’ al comando della Top of the Music e cinque tracce in Top Ten singoli, Capo Plaza domina la week 19. Le classifiche della settimana.

Sono tre le nuove entrate nella Top Ten della settimana dedicata agli album più venduti e ascoltati di questi ultimi sette giorni. La Top of the Music FIMI/GfK 19/2024 vede svettare al primo posto ‘Ferite’, il nuovo disco di Capo Plaza che debutta al vertice. Il rapper ha, così, la meglio su un’altra new entry, questa volta internazionale ma sempre di casa Warner Music. Parliamo di Dua Lipa, medaglia d’argento per ‘Radical Optimism’.

Terzo posto, invece, per L’angelo del male’ di Baby Gang che, alla sua seconda settimana, si piazza davanti a ‘ICON’ di Tony Effe (#4) e ‘I nomi del diavolo’ di Kid Yugi (#6). Nella seconda metà della Top Ten troviamo, poi, ‘Radio Sakura’ di Rose Villain (sesta) ‘The Tortured Poets Department’ di Taylor Swift (al settimo posto).

Debutta tra i primi dieci anche Ermal Meta, in ottava posizione con l’album ‘Buona Fortuna’ che è seguito da ‘X2VR’ di Sfera Ebbasta (#9) e ‘Sirio’ di Lazza (#10).

Top 10 album settimana 19/2024

Ferite – Capo Plaza (NEW) Radical Optimism – Dua Lipa (NEW) L’angelo del male – Baby Gang ICON – Tony Effe I nomi del diavolo – Kid Yugi Radio Sakura – Rose Villain The Tortured Poets Department – Taylor Swift Buona Fortuna – Ermal Meta (NEW) X2VR – Sfera Ebbasta Sirio – Lazza

Dando uno sguardo ai singoli (download + streaming), Capo Plaza occupa ben cinque posizioni della Top Ten. Come un tuono di Rose Villain & Guè mantiene il comando ma è tallonato da Money Rain di Capo Plaza feat. Lazza (new entry) e da 100 messaggi dello stesso Lazza. Quarta posizione, invece, per Geolier & Ultimo con L’ultima poesia seguito da ben due tracce dell’album ‘Ferite’. Si tratta di Soldi arrotolati (#5) e Ancora qua feat. Tedua (#6).

Miu Miu di Tony Effe scivola, quindi, al settimo posto e precede Sottovuoto, ennesima new entry di Plaza in Top Ten e Gata Only di Floyymenor (#9). La titletrack Ferite chiude la hit parade 19.

Top 10 singoli settimana 19/2024

Come un tuono – Rose Villain feat. Guè Money Rain – Capo Plaza feat. Lazza (NEW) 100 messaggi – Lazza L’ultima poesia – Geolier & Ultimo Soldi arrotolati – Capo Plaza (NEW) Ancora qua – Capo Plaza feat. Tedua (NEW) Miu Miu – Tony Effe Sottovuoto – Capo Plaza (NEW) Gata Only – Floyymenor Ferite – Capo Plaza (NEW)

Foto da Ufficio Stampa