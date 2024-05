Il cantautore Bresh pubblica il nuovo singolo ‘Torcida’, dal 10 maggio in digitale e in radio dal venerdì successivo.

Tra le penne più apprezzate degli ultimi anni della nuova generazione cantautorale, Bresh annuncia l’uscita di Torcida. Il singolo – anticipato da un estratto acustico condiviso sui social – arriva, infatti, su tutte le piattaforme digitali venerdì 10 maggio 2024 e sarà in radio a partire dal 17 maggio. Scritta dallo stesso Bresh con Alessandro De Crescenzo e Zef (anche alla produzione), Torcida racconta la ricerca continua del vero significato dei luoghi in cui si vive. Ambienti noti ma spesso dati per scontati.

Il titolo prende in prestito il termine del lessico latino-americano per indicare il rumore della tifoseria calcistica tipica delle curve degli stadi sudamericani. Gli stessi che il cantautore ha esplorato negli ultimi mesi in viaggio. allontanandosi dalla routine. Non a caso il singolo si apre con dei versi malinconici in brasiliano che anticipano il crescendo della strofa in cui Bresh realizza di commettere gli stessi errori di sempre.

La persona amata viene paragonata prima alla figura mitologica ammaliatrice di Medusa e poi a quella di una sirena, capaci di imprigionare con delle illusioni. Così come la persona un tempo amata lo riporta sempre a una visione ricorrente, anche il luogo in cui ha scelto di vivere lo porta a sentirsi insoddisfatto. Con la voglia di fuggire continuamente, alla ricerca della vita.

