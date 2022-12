‘LOL Xmas Special’, Mago Forest: «La comicità è il rifiuto della prevedibilità»

È disponibile in esclusiva su Prime Video ‘LOL Xmas Special: Chi ride è fuori’, che vede nel cast anche il Mago Forest. La nostra intervista.

LOL: Chi ride è fuori indossa l’abito delle feste e torna in un’edita versione natalizia, disponibile in esclusiva su Prime Video. Il titolo prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios cambia formato – un solo episodio da 80 minuti – ma non formula. Anche per LOL Xmas Special: Chi ride è fuori valgono, infatti, le regole di sempre: alla prima risata, cartellino giallo dell’ammonizione e poi quello rosso dell’ espulsione dal gioco. In palio 100mila euro da devolvere a un ente benefico scelto del vincitore, ovvero chi riuscirà a non ridere fino alla fine.

A osservare le dinamiche dei protagonisti nel teatro addobbato a festa c’è Fedez mentre a sfidarsi per arrivare allo scoccare delle quattro ore sono Mara Maionchi (per la prima volta nel ruolo di concorrente di LOL), Frank Matano, Maria Di Biase, Michela Giraud, Lillo e Mago Forest. “Tra le feste natalizie il Natale è la mia preferita, dopo naturalmente l’addio al celibato”, ci dice con la consueta ironia Michele Foresta. “Cosa aspettarsi da LOL Xmas Special? Non lo so neanch’io perché la comicità è un po’ anche il rifiuto della prevedibilità”.

“Anch’io sono curioso di vedere quello che succederà perché dentro quello studio, a un certo, punto si perdono i freni inibitori”, prosegue Mago Forest. “Si perde il senso del tempo e ci si lascia andare, quindi non sai più cosa hai combinato. Molte cose poi si rimuovono… la famosa rimozione del trauma”.

“Mi ero preparato delle cose perché i comici hanno paura di non far ridere, quindi ci sono sempre delle frecce belle pronte ma poi si segue il flusso. Mi era successo per LOL 2 – ricorda Foresta – per cui non avevo fatto delle cose che avevo preparato bene. Così le ho fatte preparare anche stavolta e non le ho fatte neanche stavolta. Speriamo che arrivi un LOL Pasqua in cui finalmente le farò!”.

“La risata è una cosa liberatoria”, afferma il comico. “Anzi è una delle cose più belle che ci sia. Vedere i bambini che giocano e che ridono, cosa c’è di più bello? Quando anche noi grandi riusciamo a lasciarci andare la risata è veramente salvifica”.

Chiediamo, allora, chi fra i compagni d’avventura abbia temuto di più. “Guarda, sono tutti bravi anzi bravissimi. Sono ammiratore di tutti i miei colleghi nella casa, ma soprattutto di… come si chiama quello? No, aspetta, lei?”, ironizza Mago Forest. “Vabbè dai, tutti. Temevo tutti ma soprattutto temevo me perché molte volte si ride di se stessi per quello che dicevo prima. Ti ritrovi a dire: ma veramente ho detto sta cosa? Se nessuno ride, tu ti premi con una risatina”.

