‘LOL Xmas Special’, Frank Matano: «Orgoglioso di far parte del progetto»

È disponibile in esclusiva su Prime Video ‘LOL Xmas Special: Chi ride è fuori’, che vede il ritorno nel cast di Frank Matano. La nostra intervista.

L’atmosfera delle feste contagia anche Prime Video che, dal 19 dicembre, propone in esclusiva una puntata speciale di LOL: Chi ride è fuori. LOL Xmas Special: Chi ride è fuori regala, infatti, 80 minuti nel segno della leggerezza confermando la formula vincente dello show prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios. Nel teatro addobbato a festa le regole del gioco restano invariate: ammonizione alla prima risata e cartellino rosso dell’espulsione alla seconda. In palio 100mila euro da devolvere a un ente benefico scelto del vincitore, ovvero chi riuscirà a non ridere per le quattro ore previste.

Foto Prime Video

A osservare le dinamiche dei concorrenti, nel ruolo di host dalla control-room, torna Fedez mentre in sfida ritroviamo alcuni volti noti dello show. Si tratta di Mara Maionchi (per la prima volta nel ruolo di concorrente di LOL), Maria Di Biase, Michela Giraud, Mago Forest, Lillo e Frank Matano, che incontriamo all’anteprima milanese.

“C’è un’atmosfera molto molto natalizia, diciamo che Amazon non si è risparmiata!”, ci dice il comico. “La casa di LOL è piena di addobbi e festoni, proprio nello spirito delle feste. È come se fosse un cenone di Natale dove si raggruppano dei pazzi e fanno di tutto! Devo dire che è stato divertentissimo condividere questo tipo di atmosfera con delle persone che mi stanno estremamente simpatiche”.

“Ridere in questo Natale è fondamentale”, prosegue Frank Matano, “la situazione mondiale è sconfortante da tutti i lati, ormai arrivano solo cattive notizie. Far parte di un progetto che si occupa di far ridere le persone magari per un’ora e mezza e farti dimenticare che cosa sta succedendo lì fuori è confortante. Mi rende orgoglioso”.

Foto Kikapress / Prime Video