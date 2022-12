‘LOL Xmas Special’, Lillo: «È stato esplosivo, difficile resistere»

È disponibile in esclusiva su Prime Video ‘LOL Xmas Special: Chi ride è fuori’, che vede il ritorno nel cast di Lillo. La nostra intervista.

Il Natale contagia anche Prime Video dove il teatro di LOL: Chi ride è fuori si è addobbato a festa per accogliere alcuni dei suoi volti noti. È, infatti, disponibile LOL Xmas Special: Chi ride è fuori, episodio che conferma la formula vincente dello show prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios. E se l’ambiente è più festivo che mai, le regole sono le medesime. Cartellino giallo e ammonizione alla prima risata, e cartellino rosso con espulsione alla seconda. In palio 100mila euro da devolvere a un ente benefico scelto del vincitore, ovvero colui che resisterà senza ridere per le quattro ore previste.

Foto Prime Video

A osservare i concorrenti, nel ruolo di host dalla control-room, torna Fedez mentre in sfida ci sono Mara Maionchi (per la prima volta nel ruolo di concorrente), Frank Matano, Maria Di Biase, Mago Forest, Michela Giraud e Lillo. “Non so come abbiano fatto montare tutto in ottanta minuti”, ci racconta il comico. “Ma ti posso assicurare che è successo veramente di tutto, questo LOL Xmas Special è stato esplosivo!”.

“Ho avuto molta, molta difficoltà con Frank perché mi conosce bene, siamo amici e quindi sa quali sono i miei punti deboli. E poi ho temuto Forest, che è incontenibile…”, prosegue. “Cioè, lui è proprio un martello pneumatico, prima o poi ti fa cadere. Forest è una specie di Mike Tyson della comicità, anzi più Cassius Clay; ti colpisce di continuo e alla fine cadi. Sì, lui è il Cassius Clay di LOL”. Ma qualche KO lo ha rifilato anche Lillo: “sì è capitato anche questo”, ci confida.

Credits Prime Video

“Però diciamo che in questo ruolo sono stati tutti esilaranti, lo vedrete, quindi è stato veramente molto difficile resistere. Ridere e sorridere è necessario per vivere”, continua Lillo. “Io ho sempre pensato che ridere è un bisogno fisiologico, come dormire o mangiare quindi è sempre importante. A maggior ragione lo è in questo Natale visto che veniamo da qualche anno tremendo in cui è successo di tutto, dalla pandemia alle guerre”.

“Speriamo veramente sempre di più che l’anno che viene sia un anno che ci faccia un po’ respirare e ci dia dei momenti anche di gioia”, è l’augurio con cui ci salutiamo. “Che arrivino anche delle belle notizie di carattere mondiale, ce ne sarebbe bisogno. Visto quello che è successo negli anni passati, direi che in base alla statistica qualche notizia buona deve arrivare per forza”.

LOL Xmas Special: Chi ride è fuori, lo speciale natalizio di LOL: Chi ride è fuori, è in esclusiva su Prime Video dalle 21:00 del 19 dicembre. Una puntata unica che chiama a raccolta sei tra i protagonisti più amati delle prime due edizioni, che rivivranno l’esperienza del comedy-show in un’atmosfera tutta natalizia.

Foto Kikapress / Prime Video