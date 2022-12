‘LOL Xmas Special’, Mara Maionchi: «Cerchiamo di regalare un’oretta serena»

È disponibile in esclusiva su Prime Video ‘LOL Xmas Special: Chi ride è fuori’, che vede per la prima volta concorrente Mara Maionchi. La nostra intervista.

Lo spirito natalizio di Prime Video si respira a pieni polmoni nello speciale festivo di LOL, disponibile in esclusiva sulla piattaforma. LOL Xmas Special: Chi ride è fuori regala, infatti, 80 minuti nel segno della leggerezza confermando la formula vincente dello show prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios. Se il teatro si veste a festa, le regole del gioco non cambiano: ammonizione alla prima risata e cartellino rosso dell’espulsione alla seconda. In palio 100mila euro da devolvere a un ente benefico scelto del vincitore, ovvero chi riuscirà a non ridere per le quattro ore previste.

A osservare le dinamiche dei concorrenti è Fedez, confermatissimo nel ruolo di host dalla control-room mentre, Mara Maionchi debutta come concorrente. Dovrà, così, vedersela con gli ormai veterani Frank Matano, Maria Di Biase, Michela Giraud, Mago Forest e Lillo. “Cosa dovete aspettarvi? Le solite cose!”, sorride Mara. “Davvero, cerchiamo veramente di ridere e ridendo noi speriamo di trascinare gli altri. In effetti ci siamo molto divertiti nel farlo, la formula è vincente”.

Foto Prime Video

“C’è bisogno molto di ridere in questo momento”, prosegue Mara Maionchi. “Le cose sono sempre complicate… c’è la guerra, ci sono tante situazioni economiche che non funzionano e c’è bisogno di fare almeno un’oretta serena”. Ma come sarà il Natale in casa Maionchi? “Sarà come per tutte le famiglie italiane: sarò con i miei figli, i miei nipoti, i parenti. Tutti insieme e poi ognuno libero per conto suo. Insomma, non esageriamo a stare troppo insieme”, ride. “Trascorriamo insieme il giorno di Natale, poi il giorno di Santo Stefano tutti liberi!”.

LOL Xmas Special: Chi ride è fuori, lo speciale natalizio di LOL: Chi ride è fuori, è in esclusiva su Prime Video dalle 21:00 del 19 dicembre. Una puntata unica che chiama a raccolta sei tra i protagonisti più amati delle prime due edizioni, che rivivranno l’esperienza del comedy-show in un’atmosfera tutta natalizia.

Foto Kikapress / Prime Video