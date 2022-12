‘LOL Xmas Special’, Fedez: «Il mio Natale? In famiglia»

Dal 19 dicembre in esclusiva su Prime Video arriva ‘LOL Xmas Special: Chi ride è fuori’, che conferma Fedez nel ruolo di host. La nostra intervista.

Torna, in una speciale versione per le feste, l’appuntamento con LOL: Chi ride è fuori, produzione Endemol Shine Italy per Amazon Studios in esclusiva su Prime Video dal 19 dicembre 2022. Un’occasione preziosa per godere di 80 minuti all’insegna della leggerezza per tutta la famiglia. E nel ruolo di host confermatissimo anche per LOL Xmas Special: Chi ride è fuori l’ormai veterano Fedez, che incontriamo in occasione della proiezione in anteprima dell’episodio.

“Aspettatevi tante tante risate, una Mara Maionchi veramente in grande forma e anche un Frank Matano in formissima”, ci racconta Fedez. “Secondo me loro sono i due da tenere d’occhio”. E a proposito del suo ruolo di osservatore nella control-room, Federico ci confessa: “Di fatto, il mio lavoro in LOL consiste nel vedere la puntata prima che esca”, sorride. “Sostanzialmente io non faccio nient’altro”.

Credits Prime Video Credits Prime Video

Notoriamente ‘pericoloso’ quando si tratta di fare spoiler, cosa su cui spesso ironizza sui suoi social, Fedez conferma: “pericolosissimo! Però mi dicono che questa sera fanno vedere la prima puntata, vero? Wow!”. E dal 19 dicembre, lo show sarà visibile a tutti scongiurando ogni ulteriore rischio spoiler.

“Io spero che LOL possa fare compagnia nelle grandi riunioni familiari natalizie”, ci spiega Fedez. “E che possa diventare anche un appuntamento fisso. Il mio Natale? In famiglia”. Colonna sonora, chiediamo? “Crisi di Stato, il mio ultimo singolo… andate ad ascoltarlo”, sorride.

LEGGI ANCHE: — Cosa vedere su Prime Video durante le feste di Natale

LOL Xmas Special: Chi ride è fuori, sinossi ufficiale e cast

LOL Xmas Special: Chi ride è fuori chiama a raccolta sei tra i protagonisti più amati delle prime due edizioni, che rivivranno l’esperienza del comedy-show in un’atmosfera tutta natalizia. A sfidarsi sono Mara Maionchi (per la prima volta nel ruolo di concorrente di LOL), Frank Matano, Maria Di Biase, Michela Giraud, Mago Forest e Lillo nel teatro addobbato a festa.

Credits Prime Video

Anche per l’edizione natalizia valgono le stesse regole di LOL: Chi ride è fuori, ma l’esperimento durerà quattro ore. Quindi, alla prima risata, il comico riceverà prima il cartellino giallo dell’ammonizione e poi quello rosso dell’ espulsione dal gioco. Ad aggiudicarsi il montepremi finale di 100.000 euro, da devolvere a un ente benefico a scelta del vincitore, chi riuscirà a non ridere fino alla fine.

Foto Kikapress / Prime Video