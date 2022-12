Cosa vedere su Prime Video durante le feste di Natale

La saga (completa) di Harry Potter e 'LOL Xmas Special: Chi ride è fuori': ecco cosa vedere a Natale su Prime Video.

In occasione delle feste e del Natale, cosa possiamo vedere su Prime Video? Eccovi qualche proposta per trascorrere le giornate sul divano in compagnia di amici e parenti. Incluso con l’abbonamento Prime, dal 19 dicembre arriva il nuovo show Original LOL Xmas Special: Chi ride è fuori. Si tratta di uno speciale natalizio in una puntata di LOL: Chi ride è fuori che chiama a raccolta – per una puntata unica – Mara Maionchi, Frank Matano, Maria Di Biase, Michela Giraud, Mago Forest e Lillo Petrolo, con l’host Fedez.

In arrivo anche i nuovi Original movies Something from Tiffany’s dal 9 dicembre, Your Christmas or Mine? e Improvvisamente Natale, la nuova commedia delle Feste con Diego Abatantuono, Violante Placido, Lodo Guenzi, Anna Galiena, Antonio Catania, Michele Foresta (in arte Mago Forest), Nino Frassica, Gloria Guida e Sara Ciocca.

Per una vera maratona fantasy durante le feste, invece, sarà a disposizione la saga completa di Harry Potter, con Animali fantastici – I crimini di Grindelwald e Animali fantastici – I Segreti di Silente. Non mancherà tutta la prima stagione della serie dei record di Prime Video, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Per una divertente serata in famiglia, immancabili commedie e film italiani come Vacanze di Natale 95 e Natale a Miami. E ancora i classici di Natale: Chi ha incastrato Babbo Natale, Il Grinch e le commedie romantiche come L’amore non va in vacanza e Christmas in Love. Tra i contenuti inclusi con Prime anche magiche avventure per i più piccoli: Babbo Natale e i libri magici e Moschettieri a 4 zampe.

Harry Potter: su Prime Video a Natale la saga completa

Questo Natale, in partenza su Prime Video una maratona cinematografica fra maghi e babbani, con tutti gli otto film della saga di Harry Potter, il bambino che nel giorno del suo 11° compleanno scopre di possedere straordinari poteri magici, come i suoi genitori prima di lui.

Nella Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, Harry e i suoi inseparabili amici Hermione e Ron vivranno avventure incredibili e sfide sempre più pericolose contro Lord Voldemort e i suoi malvagi seguaci. Un crescendo di emozioni da Harry Potter e la Pietra Filosofale, fino all’epica battaglia finale in Harry Potter e i Doni della Morte – parte II, in cui il giovane mago affronterà Lord Voldemort nell’ultimo definitivo scontro. I film della saga sono un invito a ritrovare nuovamente o a scoprire per la prima volta il Wizarding World creato da J.K. Rowling nella serie di romanzi più amati di sempre, rivivendo in queste feste la più fantastica delle avventure. La saga continua anche con l’arrivo di Animali fantastici e dove trovarli e Animali fantastici: I crimini di Grindelwald.

Prime Video: cosa c’è nello store

Con Prime è possibile il noleggio o l’acquisto di numerosi film: per lasciarsi ispirare dalla magia del Natale, il catalogo offre un’ampia scelta tra cui La Befana vien di notte e La cena di Natale e i grandi classici natalizi, come Nightmare Before Xmas, il film Disney Che fine ha fatto Santa Clause con Tim Allen, il cartoon Mariah Carey’s All I Want for Christmas Is You, il film degli anni ’50 Bianco Natale e l’evergreen Mamma ho perso l’aereo, con il sequel Mamma ho riperso l’aereo.

Prime Video Channels: le segnalazioni delle feste

I clienti Prime possono aggiungere al loro abbonamento canali come Paramount +, Infinity Selection, LIONSGATE+, Zecchino d’Oro Channel, Noggin, Juventus TV, Milan TV, Raro Video e molti altri senza app aggiuntive da scaricare. Si paga solo per i canali desiderati ed è possibile disdire in qualsiasi momento.

Tra i titoli da gustarsi sotto le feste ci sono Il Primo Natale di e con Ficarra e Picone, la spassosa commedia La banda dei Babbi Natale e il grande classico Lo Schiaccianoci su Infinity Selection, oltre a L’albero di Natale su LIONSGATE+ e CineMania – I film di Natale su Nexo+.