‘LOL Xmas Special’, Michela Giraud: «Stavolta mi sono molto lasciata andare di più»

È disponibile in esclusiva su Prime Video ‘LOL Xmas Special: Chi ride è fuori’, che vede il ritorno nel cast di Michela Giraud. La nostra intervista.

Il teatro di LOL: Chi ride è fuori si addobba per le feste e accoglie alcuni dei volti noti del fortunato programma. In esclusiva su Prime Video dallo scorso 19 dicembre è, infatti, disponibile la puntata speciale LOL Xmas Special: Chi ride è fuori. Lo show – 80 minuti nel segno della leggerezza – conferma la formula vincente del titolo prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios. E se l’ambiente è più festivo che mai, le regole non cambiano di una virgola: cartellino giallo e ammonizione alla prima risata, e cartellino rosso con espulsione alla seconda. In palio 100mila euro da devolvere a un ente benefico scelto del vincitore, ovvero colui che resisterà senza ridere per le quattro ore del gioco.

Foto Prime Video

A osservare i concorrenti, nel ruolo di host dalla control-room, torna Fedez mentre in sfida ritroviamo alcuni volti noti delle precedenti edizioni. Si tratta di Mara Maionchi (per la prima volta nel ruolo di concorrente), Frank Matano, Maria Di Biase, Mago Forest, Lillo e Michela Giraud, che incontriamo all’anteprima milanese.

Cosa si deve aspettare il pubblico da questa versione natalizia di LOL?, chiediamo all’attrice e comica. “Mah, senti io ti direi tante cose però posso dire ‘non aspettatevi nulla’. Così quando lo vedete siete sorpresi e ridete il triplo!”, sorride Michela Giraud. Senza fare troppi spoiler, ma pure senza peli sulla lingua, ci spiega di aver puntato sul “ca**ggiare con gli altri”. E il motivo è proprio strategico.

LEGGI ANCHE: — ‘LOL Xmas Special’, Frank Matano: «Orgoglioso di far parte del progetto»

“Nel primo LOL ero molto concentrata sul fatto di non ridere, di rimanere seria per resistere. Però magari, delle volte, ti perdevi l’interazione”, ci spiega Giraud. “Questa volta ho provato proprio a ca**ggiare con gli altri, è cambiata la prospettiva. La volta scorsa sono arrivata che ero un po’ così in chiusura, invece qua mi sono molto lasciata andare molto di più. Ero felice proprio di stare con tutti loro, è un gioco dove tu ti devi divertire e non tanto pensare alla sfida. Dirò una banalità, ma vince chi si diverte. Quindi non avevo paura di nessuno, ero proprio contenta”.

“Mi sento di dire che in tutti i Natali c’è bisogno di sorridere e di ridere”, conclude Michela Giraud. “Certo questo è un Natale è un po’ feroce dove comunque c’è tanta tensione. Quindi io spero che LOL Xmas faccia il suo”.

LOL Xmas Special: Chi ride è fuori, lo speciale natalizio di LOL: Chi ride è fuori, è in esclusiva su Prime Video dalle 21:00 del 19 dicembre. Una puntata unica che chiama a raccolta sei tra i protagonisti più amati delle prime due edizioni, che rivivranno l’esperienza del comedy-show in un’atmosfera tutta natalizia.

Foto Kikapress / Prime Video