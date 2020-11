Tutto pronto per l'ingresso di Alba Parietti nella casa del GF Vip: la mamma di Francesco Oppini si paleserà davanti a suo figlio, come reagirà?

Il gran giorno è arrivato: Alba Parietti stasera entra al GF Vip. La madre di Francesco Oppini non riesce a starsene in disparte e dopo aver commentato sui social l’esperienza del figlio nella casa più spiata di Italia, tra poche ore si paleserà davanti a lui. Niente più post o video-messaggi, dunque: mamma Alba varcherà la porta rossa e si prevedono scintille.

GF Vip, perché Alba Parietti entra in casa

La notizia sta già scaldando gli animi dei fan anche perché, diciamocelo, tutti si aspettavano che prima o poi Alba Parietti sarebbe entrata nella casa del GF Vip. Da quanto Francesco, suo figlio, è divenuto concorrente del reality di Canale 5, non ha fatto che commentarne il percorso, intervenendo più volte nel corso del programma. Tra post sui social, video messaggi e telefonate in diretta, Alba ha sempre voluto dire la sua, nonostante lo stesso Oppini le avesse chiesto di non intromettersi. Circostanza che aveva portato l’ex marito, Franco Oppini, a chiederle di farsi da parte.

La decisione degli autori di farla entrare nella casa più spiata d’Italia, però, potrebbe rispondere a una logica ben precisa. Nella scorsa puntata, Alfonso Signorini ha mostrato una clip in cui Francesco e Tommaso Zorzi parlavano del rapporto con le loro madri. Entrambi i ragazzi confessavano di non riuscire sempre a tirar fuori quello che hanno dentro nei loro confronti.

In particolare, Oppini aveva rivelato della difficoltà a chiedere alla mamma cose semplici, come un banale ‘come stai?’. Un problema comune a molti figli che alzano involontariamente un muro di incomunicabilità con i propri genitori, pur amandoli immensamente.

Ecco allora che la produzione del GF Vip ha deciso di far incontrare Alba Parietti con il figlio, rispettando ovviamente tutte le misure anti-covid. Una volta in casa, potranno parlarsi a cuore aperto ma anche chiarirsi. Magari Alba ribadirà la sua posizione sulle frasi sessiste pronunciate da Francesco contro Flavia Vento e Dayane Mello. Con quest’ultima, che ha fatto irritare Oppini mettendo in dubbio la sua sessualità, potrebbe avere un acceso scontro.

Ma i fan di Tommaso, sperano anche che si chiarisca con lui, chiedendogli scusa per il trattamento riservato nelle precedenti puntate e sui social.

Francesco, tra l’altro, è al televoto e potrebbe essere eliminato proprio questa sera. Nel corso della puntata, inoltre, scopriremo se Stefano Bettarini sarà squalificato per aver pronunciato una presunta bestemmia e rivedremo le immagini della festa di compleanno della contessa De Blanck.