Alba Parietti entra nella casa del GFVip

La notizia sta già scaldando gli animi dei fan anche perché, diciamocelo, tutti si aspettavano che prima o poi Alba Parietti sarebbe entrata nella casa del GF Vip. Da quanto Francesco, suo figlio, è divenuto concorrente del reality di Canale 5, non ha fatto che commentarne il percorso, intervenendo più volte nel corso del programma. Tra post sui social, video messaggi e telefonate in diretta, Alba ha sempre voluto dire la sua, nonostante lo stesso Oppini le avesse chiesto di non intromettersi. Circostanza che aveva portato l’ex marito, Franco Oppini, a chiederle di farsi da parte.

