Stefano Bettarini si lascia andare a frase colorita nella casa del GF Vip e rischia la squalifica dopo 48 ore dal suo ingresso: ma potrebbe salvarsi, ecco perché

Imprecazioni, frasi sessiste, negazionismo e parole proibite. Il pubblico del GF Vip, in questa edizione, sta ascoltando davvero di tutto durante il live. I concorrenti sembrano davvero dimenticarsi delle telecamere e mai come quest’anno si lasciano andare a discorsi piuttosto pericolosi, che potrebbero costare loro la squalifica. L’ultimo, in ordine di tempo, a commettere un antipatico scivolone è stato Stefano Bettarini, che nella casa del GF Vip è entrato appena venerdì sera. L’ex calciatore, infatti, ha pronunciato un’espressione che ha tutta l’aria di essere una bestemmia. Ma forse non sarà squalificato.

GF Vip, Stefano Bettarini bestemmia ma resterà in gioco

Tutto è successo domenica sera, nella cucina del GF Vip dove Stefano Bettarini stava chiacchierando con Enock, Pierpaolo e Oppini, mentre sgranocchiava delle patatine fritte.

A un certo punto, l’ex inviato dell’Isola dei Famosi, si lascia andare a quella che sembra una vera e propria imprecazione. “Po*ca Madò” esclama all’improvviso, lasciando tutti esterrefatti. Gli altri coinquilini, forse, hanno capito che quanto detto da Bettarini potrebbe essere grave, da squalifica e tra loro cala il silenzio per qualche secondo.

Poco dopo, però, lo stesso Stefano deve essersi accorto dello scivolone e ha cercato di rimediare. Ha iniziato a pronunciare un termine tipico di un intercalare toscano che assomiglia alla parola Madonna ma che dovrebbe significare tutt’altro. “Marosca, maroschina, maroschella” ha iniziato a ripetere goliardicamente.

Questa trovata potrebbe salvarlo dalla squalifica, dalla quale invece non si è potuto sottrarre per lo stesso motivo il povero Denis Dosio. Un episodio simile, infatti, si era verificato al GF Vip 2 quando, dopo uno starnuto inaspettato, Veronica Angeloni, si lasciò sfuggire un’espressione simile a quella pronunciata da Stefano Bettarini. Subito dopo, la concorrente, aggiunse un termine molto assonante –“camalow” – per confondere le acque ed evitare la squalifica. E così avvenne.

Intanto su Twitter, l’imprecazione di Stefano non è sfuggita all’attento pubblico che sta già ironizzando sulla sua breve permanenza nella casa. Gli utenti infatti si aspettano che venga squalificato, sarà così?