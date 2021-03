Pastiera napoletana, la migliore a Roma. Dove comprarla

Volete scoprire qual è la pastiera napoletana migliore di Roma? E magari anche dove comprarla? Ecco i nostri consigli!

A Pasqua c’è un must della tradizione partenopea, ormai diffusa in tutta Italia: la pastiera. Ma vi siete mai chiesti quale sia la migliore pastiera napoletana di Roma e dove è possibile comprarla?

Pastiera Napoletana: la tradizione e la leggenda

Andiamo con ordine. Anche se la pastiera napoletana è un dolce tipico della tradizione della Campania, sono in tanti ad apprezzarla molto anche nel resto d’Italia, tanto da averla ormai resa uno dei dolci di Pasqua più diffusi.

Ad inventarla, narra la leggenda, fu la sirena Partenope, che creò questa delizia come offerta votiva alla dea Cerere, per festeggiare l’arrivo della primavera. In realtà la sua invenzione risale al ‘600, quando per festeggiare la Pasqua si optò per la creazione di questa straordinaria torta di pasta frolla. Al suo interno si mescolano una serie di melliflui ingredienti spezzettati in un impasto a base di ricotta, frutta candita, zucchero, uova e grano bollito nel latte, ricoperto di un numero casuale di listarelle della stessa pasta frolla intrecciate a croce di sant’Andrea.

Tradizionalmente, a Napoli, si prepara il giorno del giovedì o del venerdì santo e viene lasciata a riposare fino alla domenica di Pasqua. In realtà, però, oggi giorno la si trova in tutta Italia e in ogni periodo dell’anno!

La migliore pastiera napoletana a Roma: Le Levain

Una delle migliori pastiere napoletane di Roma è quella preparata da Le Levain, pasticceria nata nel 2014 con l’intento di creare emozioni ad ogni assaggio, che ha introdotto a Roma il concetto di Boulangerie – Pasticceria Francese, con esperienza e dedizione.

La Pastiera napoletana di Le Levain è un prodotto tradizionale, preparato con grano cotto, ricotta, arancia e cedro candito, aroma naturale di fiori di arancio e cannella. La ricotta utilizzata è frutto di un’accurata ricerca della pasticceria, che utilizza un prodotto artigianale proveniente da Palermo, in grado di dare gusto ed autenticità alla pastiera.

Disponibile per una spedizione in tutta Italia sullo shop online oltre che in negozio, è in vendita nella versione per 4-5 persone (a 22,00 €) e per 6-8 persone (a 30,00 €). Le Levain si trova a Roma in via Luigi Santini 22-23.

La pastiera di Pasticceria Cantiani

Anche Pasticceria Cantiani offre la sua versione della Pastiera Napoletana, in vendita anche sul suo shop online. Cantiani è a Roma Prati, in via Cola di Rienzo 234, e propone una straordinaria pastiera farcita con grano, ricotta, uova, aroma vaniglia, aroma fiori di arancio, farina di mandorle e latte.

Con una filosofia che mira a riproporre i gusti semplici di una volta, Cantiani mette in vendita la sua pastiera a un prezzo che va da 20,00 a 35,00 euro a seconda delle dimensioni.

Pasticceria Riccomi dal 1958: la sua pastiera

Al Nomentano, in via Lorenzo il Magnifico, trovate Riccomi, una storica pasticceria che ripropone il meglio della tradizione artigianale dal 1958.

Per Pasqua, anche qui, potrete trovare la loro rivisitazione della pastiera napoletana: dall’aspetto e dal sapore che sembra quello di una volta.

La pastiera di Pasticceria Fortunato

Pasticceria Fortunato è invece uno dei presidi della tradizione napoletana a Roma. Fondata nel 1961 da un pasticcere partenopeo trapiantato nella Capitale, è uno dei luoghi dove meglio si possono apprezzare i sapori di Napoli anche se vi trovate in via Tuscolana!

La pastiera napoletana di Pasticceria Fortunato utilizza grano delle campagne casertane, ricotta siciliana, cedro calabrese e arancio siciliano con una delicata essenza di fiori d’arancio!

Antico Forno Roscioli: la pastiera

Chiudiamo con la pastiera di Antico Forno Roscioli, un antico panificio romano, una delle istituzioni della pizza romana, sita in via dei Chiavari a San Lorenzo. Oltre a pane, pizza e focaccia, propongono una straordinaria selezione di dolci, tra le quali fa la sua bellissima figura una pastiera ch’è un guscio di frolla e ripieno a base di ricotta e grano cotto.

