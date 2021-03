Panificio Nazzareno a Ponte Milvio, colombe artigianali al 100%

PANIFICIO NAZZARENO, ecco dove acquistare la più buona Colomba artigianale a Roma La Pasqua è ormai alle porte e se siete alla ricerca della più […]

PANIFICIO NAZZARENO, ecco dove acquistare la più buona Colomba artigianale a Roma

La Pasqua è ormai alle porte e se siete alla ricerca della più buona Colomba da acquistare a Roma allora avete trovato la pagina giusta!

Il Panificio Nazzareno a Ponte Milvio è un vero must per chi voglia mangiare o regalare una Colomba Pasquale da 10 e lode… farete un figurone con tutti i vostri invitati, amici e parenti!

Qui potrete acquistare la Colomba fresca e artigianale al 100% fatta con solo lievito madre, realizzato secondo la ricetta ed i consigli dell’amico Maestro Piergiorgio Giorilli.

Nel laboratorio del Panificio Nazzareno non viene usato alcun aroma che non sia naturale al 100%, quindi scorza di arance, di limoni, bacche di vaniglia.

Le varianti di Colombe che potrete trovare al Panificio Nazzareno a Ponte Milvio, sono:

Colomba Classica glassata alle mandorle : con farina, burro belga, uova, zucchero, lievito madre, aranica candita e farina di mandorle e solo aromi naturali;

Colomba al cioccolato : glassato al cioccolato fondente Valrhona con farina, burro belga, uova, zucchero, lievito madre, cioccolato fondente a scaglie, perle croccanti Valrhona e solo aromi naturali

I proprietari ci tengono a precisare che ‘la Colomba avrà al massimo una scadenza di 30 giorni’… perché una cosa naturale non può durare molto di più!

In questo periodo al Panificio Nazzareno vengono sfornati quotidianamente anche tanti altri prodotti della Pasqua :

Casatiello napoletano

Pastiera

Pizza al formaggio con pecorino

Disponibili anche per il take away con i servizi di Glovo e Deliveroo

Panificio Nazzareno, curiosità

Il “Panificio Nazzareno” a Ponte Milvio è un locale moderno e polifunzionale, un piacevole punto d’incontro per una pausa golosa in ogni momento della giornata.

Al mattino è il profumo del pane caldo e della pizza appena sfornata, il posto dove fare colazione; a pranzo ci sono le specialità della gastronomia e del ristorante alla carta, il pomeriggio il thè o l’aperitivo, la sera una cena di livello ed ottimi drink.

INDIRIZZO E INFO

Panificio Nazzareno

Piazzale di Ponte Milvio, 35, 00191 Roma

http://www.panificionazzareno.it/

https://www.facebook.com/PanificioNazzareno/