Colomba Pasquale a Roma, ecco dove comprare le migliori colombe artigianali

Colombe, Uova di Cioccolato, pastiere e non solo: la Pasqua è alle porte.

Domenica 4 Aprile 2021 si festeggerà la Pasqua cristiana e ovviamente il lunedì dell’Angelo (Pasquetta) si festeggerà il 5 aprile.

A Roma tra i dolci tipici pasquali troviamo la pizza ricresciuta, chiamata anche pizza dolce, un alto pane dolce profumato, aromatizzato con cannella e semi di anice.

Ma ammettiamolo… non è Pasqua senza la Colomba. Non riusciamo proprio fare a meno del morbido dolce lievitato, con canditi e la croccante ricopertura di glassa e mandorle!

Già da diversi giorni a Roma abbiamo visto ‘svolazzare’ centinaia di Colombe di tutti i gusti all’interno dei supermercati della città. Ma per chi desidera puntare sulla qualità ed evitare di acquistare un prodotto industriale cosa deve fare?

La ricetta tradizionale della Colomba prevede 6 semplici ingredienti: uova, farina, lievito, birra, zucchero e vaniglia ma per ottenere un dolce soffice occorrono almeno 10 ore di lievitazione.

Se avete poco tempo a disposizione e non vi volete dilettare in cucina ecco dove andare a comprare le migliori colombe artigianali a Roma.

Pasticceria Grué

Senza dubbio, un posto alto nella classifica spetta alla Pasticceria Gruè, in Viale Regina Margherita, 95 – Roma, che realizza vere e proprie opere d’arte tutte da gustare. Capolavori prelibati che nel periodo pasquale diventano ancor più invitanti. L’offerta di colombe della pasticceria Grué è davvero variegata. Oltre a quella classica, ci si può perdere tra le tentazioni delle altre golose versioni, come il Chocozen o Chocopear. Ecco gli ingredienti speciali delle colombe Gruè e i dettagli su prezzi e specialità

Pasticceria De Santis Santa Croce

Via di Santa Croce in Gerusalemme 17/21

De Santis Santa Croce sfornerà, anche quest’anno, le ricette più golose della tradizione:

– Colomba classica (con glassa di mandorle e canditi di arancio e cedro)

– Colomba vegana;

– Colomba arancia cioccolato e zenzero;

– Casatiello napoletano;

– Pizza al formaggio;

– Pastiera;

– Rosa di Pasqua;

E in più le squisite New entry di quest’anno:

– Colomba all’albicocca;

– Colomba lamponi e cioccolato bianco;

– Colomba ai tre cioccolati (latte, fondente, bianco).

La colomba di De Santis Santa Croce è artigianale e di altissima qualità, grazie alle 30 ore di lievitazione naturale e ad una lunga e laboriosa preparazione, che segue la ricetta tradizionale senza scorciatoie.

Oltre alla Colomba artigianale, troverete le specialità tipiche pasquali come: la pastiera napoletana, casatiello, pizza al formaggio e la Rosa di Pasqua. Fate un salto dalla Pasticceria De Santis Santa Croce e non rimarrete delusi! Scopri di più, clicca qui

Panificio Nazzareno

Colomba Classica glassata alle mandorle e Colomba al cioccolato fondente con perle croccanti Valrhona? La scelta è davvero difficile: il Panificio Nazzereno sa bene come deliziare i palati dei suoi clienti con le sue Colombe pasquali artigianali al 100%

Panificio Nazzareno, piazzale Ponte Mivio 35

Gabriele Bonci

Classica, glassata alle mandorle, alle albicocche … il guru della panificazione prepara delle colombe spettacolari burrose e profumatissime, con una glassa invitante e perfettamente aromatizzata

Gabriele Bonci, Via Trionfale 36, Roma

Roscioli

Chi non conosce l’Antico Forno Roscioli? Datato 1824, è gestito dalla famiglia Roscioli da ben tre generazioni. Vero e proprio tempio della gastronomia romana qui vengono sfornate tra le più buone colombe tradizionali della città, adattissime anche ad essere regalate vista la confezione da vera ‘gioielleria’. Assolutamente da non perdere la colomba pere e cioccolato e la colomba con mele candite

Roscioli, Via dei Chiavari 34, Roma

http://www.anticofornoroscioli.it/

Forno Campo De’ Fiori

Nel pieno centro di Roma, potrete acquistare un’ottima colomba ine versione classica, perfetta per lievitazione e qualità degli ingredienti. La tradizione culinaria di “Forno Campo de’ Fiori” si sposa da sempre alle festività pasquali per cui troverete oltre alla colomba anche pizza al formaggio, pizze dolci pasquali e pastiera

Campo de’ Fiori 22

Che ne dite, vi abbiamo fatto venire voglia di una soffice fetta di colomba?