Migliaia di prodotti al -70% dal prezzo outlet per una giornata di shopping ed eventi imperdibili

Domenica 7 aprile torna l’appuntamento più atteso dell’anno a Castel Romano Designer Outlet: il Fashion Festival. Un’occasione unica per rinnovare il tuo guardaroba con sconti fino al 70% su una vasta selezione di capi e accessori dei migliori brand.

Oltre 100 brand proporranno offerte strepitose su tre prodotti iconici della collezione primavera-estate: dai capispalla alle borse, dalle sneakers ai bijoux, senza dimenticare il comparto beauty.

Per arrivare preparati si può consultare l’elenco dei prodotti in offerta già disponibile sul sito mcarturglen.it/castelromano.

Il Fashion Festival al Castel Romano Outlet non è solo un imperdibile evento di shopping, ma è una giornata di festa per tutta la famiglia, con musica, intrattenimento e performance live.

Ecco alcune delle attività che ti aspettano a Castel Romano:

Evento musicale itinerante con la “Lestofunky street band” che ‘apparirà’ per le strade del Centro lungo tutta la giornata

che ‘apparirà’ per le strade del Centro lungo tutta la giornata Aperitivo a ritmo di DJ Set da non perdere nel pomeriggio

da non perdere nel pomeriggio non mancheranno Animal Parade, Truccabimbi, Maxi bolle di sapone, caramelle e palloncini per tutti i bambini

E non è finita qui!

In occasione del Fashion Festival sarà potenziata la la navetta gratuita da Eur Fermi (Viale America), per tutti gli iscritti al McArthurGlenClub, con corse potenziate per il Fashion Festival a partire dalle 9.00. Potenziate anche le corse della navetta dalla Stazione Termini (via Giolitti 48) Corse aggiuntive anche per la navetta da Roma Termini (via Giolitti), tutti gli orari su mcarthurglen.it/castelromano.

Sempre attivo il servizio Enjoy che permette di chiudere e riaprire il noleggio dopo lo shopping e di lasciare l’auto al parcheggio riservato D1.

Per chi si recherà a Castel Romano con la propria auto, parcheggi potenziati presso Cinecittà World.

Non perdere l’occasione di vivere una giornata di shopping indimenticabile a Castel Romano Designer Outlet!

Cosa aspetti? Segna la data sul calendario: domenica 7 aprile!

Info

Castel Romano Designer Outlet – via Pontina, uscita Castel Romano, Roma

Orario domenica 7 aprile : 9.00 – 20.00 (bar aperti dalle ore 8.00)