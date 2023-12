Tra le fontane più belle d’Italia troviamo sicuramente la Fontana di Trevi, a Roma. Nella città eterna, però, sono molte le vasche ornamentali che si possono ammirare in tutto il loro splendore e che ci riportano all’eterna bellezza che la capitale ci offre.

Ecco a voi una lista delle 5 fontane più belle di Roma oltre la Fontana di Trevi:

Fontana della Barcaccia

Foto Shutterstock – Piazza di Spagna

Se siete stati nell’incantevole Piazza di Spagna, avrete sicuramente notato, proprio ai piedi delle scale di Trinità dei Monti, una delle fontane più note di Roma: la Fontana della Barcaccia.

Quest’opera fu realizzata da Pietro Bernini tra il 1626 e il 1629, per volontà di Papa Urbano VIII.

L’obiettivo del Papa era di portare a termine un’idea risalente al 1570, che prevedeva la creazione di una fontana in ciascuna delle piazze principali di Roma, sfruttando il restauro dell’Acquedotto Vergine. Ancora oggi è possibile bere l’acqua di questa fontana storica.

Fontana dei Quattro Fiumi

Al centro di piazza Navona si trova l’artistica fontana dei Quattro Fiumi, progettata dallo scultore e architetto Bernini.

Foto Shutterstock – Piazza Navona

Quest’opera è nota per la sua simbologia. Realizzata da un gruppo marmoreo di statue, Bernini decise di rappresentare i quattro fiumi principali sulla Terra, attraverso dei nudi molto particolari.

I nudi, in particolare, rappresentano le allegorie del Nilo, del Gange, del Danubio e del Rio de la Plata e sono risalenti all’antico. Queste figure esprimono una vitalità e un’esuberanza espressiva straordinarie. La statua del Danubio punta verso uno degli stemmi dei Pamphili sul monumento, simboleggiando il dominio universale del Papa. Il Nilo, invece, si copre il volto con un drappo, alludendo al mistero delle sue sorgenti, che rimasero sconosciute fino alla fine del XIX secolo. Il Rio della Plata è rappresentato con un sacco pieno di monete d’argento, evocando il colore argenteo delle sue acque. Infine, il Gange è raffigurato con un lungo remo, indicando la sua navigabilità.

Fontana delle Naiadi

Al centro di piazza della Repubblica, vicino la stazione Termini, troviamo una tra le fontane moderne più belle di Roma: la fontana delle Naiadi.

Inaugurata provvisoriamente nel 1870 vicino all’Obelisco di Dogali, quest’opera fu poi spostata nel 1888 nella sua attuale posizione in piazza dell’Esedra. Inizialmente decorata con leoni in stucco, nel 1897 Mario Rutelli aggiunse quattro gruppi di bronzo raffiguranti ninfe su animali marini. Dopo l’inaugurazione nel 1901, le figure provocanti delle ninfe causarono controversie. La parte centrale, originariamente composta da creature marine e soprannominata “fritto misto”, fu sostituita nel 1913 dalla statua di Glauco, che domina l’opera.

Fontana di piazza della Rotonda

Proprio di fronte al Pantheon si trova questa splendida fontana, opera realizzata da Leonardo Sormani e progettata da Giacomo Della Porta nel 1575 su incarico di Papa Gregorio XIII, anche se, l’attuale monumento prese forma nel 1711 grazie a Clemente XI Albani.

Anche in questo caso centrale è l’imponenza dell’obelisco (obelisco di Macuto) decorato a sua volta sulla punta da una stella Albani in bronzo e poggiato su una scogliera in travertino ornata da delfini negli angoli.

Fontana del Tritone

Foto Shutterstock – Piazza Barberini

Situata in piazza Barberini, la celebre opera di Gian Lorenzo Bernini, commissionata dalla corte papale di Urbano VIII, un grande ammiratore dell’artista, è diventata una delle sue creazioni più rinomate. Questo monumento architettonico ha trasformato la piazza, precedentemente un’area dedicata alla coltivazione di vigne lungo la Strada Felice, in un centro culturale vivace.

Non vi resta che farvi ispirare ancora dalle numerose opere che costellano Roma e che partecipano alla sua immensa bellezza!