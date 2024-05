Chi è alla ricerca di un lavoro nel settore del fashion retail o della ristorazione può approfittare dello speciale Talent Day organizzato per giovedì 23 maggio dal Designer Outlet di Castel Romano, in collaborazione con InfoJobs, piattaforma leader in Italia per la ricerca di lavoro online.

Dalle 10.00 alle 13.00 presso la sala A (sopra il Guest Service di piazza dell’Elefante) i candidati incontreranno i rappresentanti delle singole aziende e faranno colloqui brevi, della durata massima di 10 minuti, nei quali si presenteranno e potranno lasciare il proprio CV aggiornato. I profili più in linea con le posizioni attualmente aperte – ma anche quelle del prossimo futuro – saranno ricontattati per proseguire il processo di selezione.

Castel Romano Designer Outlet garantisce gli standard di qualità del gruppo McArthurGlen – leader europeo nella proprietà, nello sviluppo e nella gestione di Designer Outlet – e offre ai dipendenti degli stores un ambiente dinamico, dove relazionarsi con il pubblico e i colleghi degli altri negozi del Centro ed alcuni vantaggi dedicati come promozioni esclusive, sconti nelle strutture convenzionate, parcheggio gratuito.

Il Gruppo McArthurGlen continua a sostenere il mondo del lavoro attraverso iniziative ricorrenti di recruiting. Coltivare relazioni tra domanda e offerta, promuovere la comunicazione con aspiranti candidati desiderosi di nuove opportunità sono solo alcuni degli aspetti fondamentali del patrocinio del Gruppo, leader europeo nel settore della proprietà, sviluppo e gestione dei Designer Outlet. Questo impegno verso la comunità è parte integrante del programma Evolve, basato su per una sostenibilità vissuta e concepita a 360 gradi. Sostenere le comunità favorendo crescita economica anche attraverso il lavoro si affianca infatti a strategie di riduzione d’impatto ambientale e a collaborazioni atte a promuovere strategie virtuose anche all’interno della supply chain.

InfoJobs, la piattaforma leader in Italia per la ricerca di lavoro online catalizza le possibilità d’incontro tra le aziende e i talenti in cerca di opportunità professionali, per aiutarli ad approcciarsi con il mondo del lavoro.

In occasione dei talent days dei centri McArthurGlen, InfoJobs offre consulenze e soluzioni tailor-made per la ricerca di candidati in linea con le richieste dei brand.

Per i candidati è disponibile un webinar focalizzato alla realizzazione di un curriculum efficace e linee guida su come presentarsi al meglio ad un colloquio di lavoro, per poi accedere a offerte di posizioni lavorative sia junior sia senior per differenti professionalità all’interno dei Designer Outlet McArthurGlen in Italia.

Castel Romano Designer Outlet

Via Pontina, uscita Castel Romano

mcarthurglen.it/castelromano