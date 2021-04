Barbecue nei parchi di Roma: dove organizzare una grigliata tra amici

Sei un amante delle grigliate all'aria aperta? Ecco quali sono i parchi a Roma e dintorni attrezzati con grill e barbecue

Voglia di grigliate all’aria aperta e scampagnate con gli amici? Sperando in giornate assolate e calde, queste domeniche sono perfette per questi piani. Ma dove andare senza allontanarsi troppo da Roma? Ecco qualche dritta per organizzare giornate all’aperto con pranzo barbecue nei parchi della Capitale e dintorni.

I parchi in città dove organizzare grigliate dal centro alla periferia

Roma è una città bellissima anche perché ricca di aree verdi: in alcune di esse è anche possibile organizzare una perfetta giornata all’aperto con grigliata. E se pensate di dovervi allontanare dal centro, vi sbagliate di grosso. Uno dei più grandi parchi dove fare barbecue è molto vicino al centro della città.

Parliamo del Parco dell’Appia Antica: un’area estesa più di 4 ettari e che interessa anche i comuni di Ciampino e Marino, oltre quello di Roma. Il Parco comprende la valle della Caffarella (il cui accesso è centralissimo, nei pressi della Garbatella), via Latina, il parco degli Acquedotti, la tenuta di Tormarancia, la tenuta Farnesiana e le aree del Divino Amore, Mugilla e Falcognana. Qui è possibile fare grigliate all’aria aperta, ma dovrete portarvi il vostro barbecue. Ovviamente ci sono delle precise regole di sicurezza e rispetto dell’ambiente per cucinare en-plein-air: trovate tutte le indicazioni sul sito ufficiale.

Rimanendo a Roma Sud, potrete portare tutto l’occorrente per la vostra scampagnata anche al Parco di Lupo Alberto e Signor Bonaventura, nel quartiere Torrinomezzocammino. L’area è provvista di gazebo all’ombra, giochi per i bambini e l’area dove allestire il barbecue.

Tra Prenestina e Casilina invece potrete passare la vostra giornata di relax al Parco della Mistica, o Parco Tutti Insieme. Un luogo delizioso, perfetto per le famiglie. L’area pic-nic è già attrezzata con barbecue e gazebo; troverete anche il parco giochi, un biolago e addirittura il minigolf.

Infine, in zona Boccea, troviamo il Parco Natura Volo Alto. Il sabato e la domenica, previa prenotazione, è possibile utilizzare l’area attrezzata con barbecue.

Scampagnate e gite fuori porta: barbecue nei parchi in provincia di Roma

Alcuni amano rimanere dentro al raccordo; ma se siete tipi da passare un’intera giornata fuori porta, ecco alcuni luoghi perfetti per organizzare le vostre grigliate.

Vicino a Marino c’è la Fattoria di Valentino, un eco-parco didattico dell’estensione di 5 ettari. Il parco è provvisto di un’area pic-nic con tavoli e barbecue: vi consigliamo di consultare il regolamento del parco per tutte le informazioni sull’accesso all’area e sul corretto utilizzo.

A Formello invece c’è l’Agriturismo Fattoria di Pacifico, con un bellissimo uliveto e l’immancabile area attrezzata per realizzare il vostro pranzo sulla griglia. L’accesso però non è gratuito, quindi vi consigliamo di informarvi su tariffe e orari prima di imbarcarvi.

L’Azienda Agricola Iacchelli si trova a Velletri, solo 42 km da Roma. La particolarità di questo sito? A prova di “pigri”. Infatti se non avete voglia di portare con voi il necessario per fare la griglia, dal cibo alla carbonella, potrete acquistarlo direttamente presso il mercatino aziendale.