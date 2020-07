Chiara Ferragni e la pizza che si rigenera da sola: l'influencer pubblica un post che fa divertire i fan, mentre mangia sul lago di Como

Tra le molte qualità che si possono attribuire a Chiara Ferragni, non manca certamente l’autoironia. L’influencer è nota per essere incline a scherzare sui suoi difetti e per deliziare i fan con video e foto divertenti in cui si prende in giro (anche in coppia con Fedez). Insomma, sa strappare un sorriso ai suoi fan, proprio come successo con uno degli ultimi post pubblicati su Instagram. Argomento? La famosa pizza di Chiara Ferragni che si rigenera!

Chiara Ferragni e la pizza che si moltiplica

Rieccola, dunque, Chiara Ferragni alle prese con uno dei suoi piatti preferiti, la pizza. Ma quella che l’imprenditrice milanese è solita consumare ha una curiosa particolarità: non finisce mai!

Mentre lei tiene una fetta di Margherita in mano, il resto della pizza nel piatto è ancora intatto. Un fenomeno noto come la rigenerazione della pizza della Ferragni e che riesce sempre a divertire i suoi follower.

Che la moglie di Fedez ami questo tipico piatto italiano è risaputo e appena possibile non perde occasione di consumarlo, ovunque si trovi. Persino la notte degli Oscar non ha resistito ad addentarne una bella fetta!

I commenti dei fan

Insomma, lo scherzetto della pizza che si rigenera di Chiara Ferragni (che oggi ha dimenticato di indossare l’inseparabile push-up) riesce sempre, anche oggi che l’influencer ne ha mangiato una sul lago di Como.

E non sono mancati i commenti dei fan. “La solita capacità di far resuscitare le fette di pizza” osserva ad esempio qualcuno.

Ma lo strano fenomeno pare non avvenga solo con la pizza. Una volta, durante una delle tante trasferte a Roma, anche una succulenta carbonara sembrava avere lo stesso potere…