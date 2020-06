Fedez, il finto scherzo che fa piangere Chiara Ferragni

Fedez e Chiara Ferragni vanno al mare: qualcuno fa una sorpresa all'influencer e lei si commuove pensando sia opera del marito

Dopo il weekend in Liguria, Fedez e Chiara Ferragni hanno trascorso qualche giorno a Forte dei Marmi. La coppia è impegnata a promuovere le località turistiche italiane, dopo la lunga fase di lockdown, così nei fine settimana si sta dedicando alla scoperta dei luoghi più suggestivi dello Stivale. Ma durante la permanenza nel noto comune toscano, è successo qualcosa di particolarmente divertente: il rapper fa credere alla moglie di averle organizzato una sorpresa e lei si commuove. Ma vediamo cosa è successo davvero.

Fedez e la finta sorpresa a Chiara Ferragni

Tutto è accaduto in uno storico hotel di Forte dei Marmi dove i Ferragni hanno alloggiato insieme al piccolo Leo. Nelle Storie su Instagram, Fedez racconta che durante la cena, il personale dell’albergo ha fatto sapere che al rientro in camera, ci sarebbe stata una sorpresa per l’influencer.

Il rapper – ignaro di cosa avrebbero trovato nella loro stanza – ha comunque fatto credere alla mogliettina di essere lui l’autore della sorpresa. E solo per questo, Chiara si era già emozionata.

Le lacrime di Chiara

Dopo aver finito di mangiare, Chiara Ferragni e Fedez sono quindi saliti in camera: l’influncer era curiosissima di scoprire cosa suo marito aveva preparato per lei. Lui, da gran birichino, ha ripreso tutta la scena recitando la parte del marito romantico.

Arrivati in stanza, Chiara ha trovato un dispositivo radio che una volta accesa diffondeva le note di Buonanotte fiorellino, romantico brano di Francesco De Gregori.

La Ferragni si è sciolta in un mare di lacrime, sinceramente commossa davanti a quel tenero gesto che lei credeva organizzato dal marito.

Il giorno dopo, Fedez ha raccontato ai fan cosa era successo ma Chiara non gli ha dato soddisfazione: “Lo sapevo che non era opera tua” dice nelle IG Stories del maritino.