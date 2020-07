Chiara Ferragni e la pizza che si rigenera da sol

Tra le molte qualità che si possono attribuire a Chiara Ferragni, non manca certamente l’autoironia. L’influencer è nota per essere incline a scherzare sui suoi difetti e per deliziare i fan con video e foto divertenti in cui si prende in giro (anche in coppia con Fedez). Insomma, sa strappare un sorriso ai suoi fan, proprio come successo con uno degli ultimi post pubblicati su Instagram. Argomento? La famosa pizza di Chiara Ferragni che si rigenera!

Foto: Kikapress