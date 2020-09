Cosa fare questo weekend a Roma 19 e 20 Settembre

Roma cosa fare questo weekend?

Cerchi qualche consiglio per trascorrere il weekend a Roma? Segui la diretta Facebook Venerdì 18 Settembre alle ‘Ore 12’.

Ti suggeriremo alcune idee per trascorrere le giornate al ‘fresco’

Nella puntata di questa settimana parliamo di:

— Back to Nature. Arte Contemporanea a Villa Borghese

— Festa del Supplì e tanto altro al Parco Labia

— Torna l’Aperossa: cinema, libri e performance

— A cena con Harry Potter da Fassi

— Picnic in fattoria a soli 20 minuti dal centro di Roma

— Rivodutri, gita a contatto della natura nel Lazio

Locale del giorno

— A Roma apre ‘Gli esploratori’, il ristorante letterario, enoteca e libreria

Curiosità del giorno

— Pini di Roma a rischio? Ecco cos’è quella sostanza appiccicosa che fa cadere gli aghi

Guarda il video della nostra diretta Facebook “ORE 12′.

Scoprirai le chicche del giorno e gli appuntamenti da non perdere!