A Roma apre ‘Gli esploratori’, il ristorante letterario, enoteca e libreria

Roma – Gli esploratori, ristorante letterario, enoteca e libreria Apre a Roma in via Trionfale 88 “Gli esploratori”, ristorante letterario, enoteca e libreria. Un format […]

Roma – Gli esploratori, ristorante letterario, enoteca e libreria

Apre a Roma in via Trionfale 88 “Gli esploratori”, ristorante letterario, enoteca e libreria. Un format tutto da scoprire che unisce la proposta culturale di uno storico editore romano, come le edizioni e/o, ai piaceri della tavola.

Il format

“Gli esploratori” è un locale che unisce tradizione e innovazione. Ristorante specializzato in cucina regionale rivisitata, raffinata enoteca con un assortimento di 200 etichette, libreria da 4.000 titoli.

Ogni due mesi andremo alla scoperta di una nuova macroregione: nuovo menu, nuova selezione di bottiglie abbinate, e una proposta letteraria dedicata. Fino a fine settembre Campania e Basilicata, prossima tappa Puglia e Calabria.

Gli ospiti potranno intrattenersi all’ora dell’aperitivo degustando le nostre proposte di calici e stuzzichini, oppure seguirci a tavola alla scoperta delle regioni d’Italia e del mondo, guidati dai nostri chef e dalla nostra libraia per un perfetto connubio fra gusto e cultura.

Ricca anche l’offerta di eventi che vedranno alternarsi fra gli ospiti importanti autori italiani e stranieri, protagonisti o testimoni della storia e della cultura delle regioni che andremo a esplorare raccontandone la storia culturale, culinaria ed enologica. Ogni evento sarà accompagnato da una degustazione a tema.

Il progetto

“Se le metropoli e i grandi centri internazionali sono snodi imprescindibili per lo scambio delle idee e per il consumo gastronomico e culturale, di cui costituiscono spesso anche il motore creativo, la provincia riesce a mantenere la distanza e l’autenticità necessarie a sviluppare quei patrimoni di creatività che ha conservato per secoli.

Se parliamo di provincia ci riferiamo soprattutto alle regioni, ossia a quelle unità territoriali che mantengono caratteri culturali forti e unitari, fisionomie capaci di resistere alle forze omogeneizzanti e spesso distruttive della globalizzazione.

Per quarant’anni con le edizioni e/o abbiamo viaggiato nelle culture, abbattendo muri e costruendo ponti, e crediamo che ovunque nel mondo le radici della creazione culturale siano ben evidenti e vive nelle regioni, ossia in quelle entità territoriali che hanno conservato e sviluppato caratteristiche originali nel loro fecondo rapporto tra città e territorio.

Ed è proprio da qui che vogliamo partire: con “Gli esploratori” vogliamo andare alla scoperta, regione per regione, dei caratteri specifici che ne definiscono la cultura, valorizzandoli. Per raccontare le similitudini e la personalità delle varie regioni d’Italia, d’Europa e del mondo, ci concentreremo sulla letteratura, sul vino e sul cibo. Sarà un viaggio straordinario”.

Gli esploratori

Primo appuntamento 30 Settembre 2020

Il calendario dei nostri eventi si apre il 30 settembre alle 18.30, con l’autore maremmano Sacha Naspini che presenterà assieme a Claudio Ceciarelli il suo nuovo romanzo, Nives.

Seguirà degustazione di vini maremmani offerta dagli Esploratori.

Alle 21.00 cena preparata dagli chef degli Esploratori con prodotti e ricette della regione (necessaria la prenotazione al numero +39 345 7197647).

Orari

Ristorante

Lun-Sab 12:00-15:00; 19:00-24:00

Enoteca

Lun-Sab 12:00-15:00; 19:00-24:00

Libreria

Lun-Sab 12:00-15:00; 19:00-24:00

Indirizzo

Via Trionfale 88, Roma

Contatti

Informazioni e prenotazioni

telefono: +39 345 7197647

www.gliesploratori.it