Picnic in fattoria all’Orto di Alberico a Fiorano, nella campagna romana

L’orto di Alberico – Il profumo dell’erba, il sole tra gli alberi e i deliziosi piatti dello Chef: il Picnic è il modo migliore per goderti appieno […]

L’orto di Alberico – Il profumo dell’erba, il sole tra gli alberi e i deliziosi piatti dello Chef: il Picnic è il modo migliore per goderti appieno una giornata di relax, con tutta la famiglia, immersi nella suggestiva campagna romana, a soli 20 minuti di auto dal centro di Roma.

La proposta Picnic de L’Orto di Alberico è semplice e genuina, nei cestini troverai piatti e prodotti biologici, adatti a tutta la famiglia con un’offerta ad hoc per i più piccoli.

La location è nel cuore della Fattoria di Fiorano, circondata da ettari di verde e dai bellissimi paesaggi dell’Appia Antica.

Non devi far altro che prenotare e recarti in via di Fioranello, 34 (zona Roma sud); una volta arrivato, ti verranno consegnati i cestini da Picnic per tutta la famiglia e gli appositi teli per accomodarsi sull’erba, a diretto contatto con la natura, in un’area riservata per gli ospiti davanti l’orto, sotto gli ulivi o nei tanti ettari nostra fattoria!

Nel cestino si possono trovare prodotti biologici come il panino fatto in casa con il lievito madre, insalata con il nostro farro ed altre sorprese dell’orto.

Il pasto picnic comprende: un antipasto, un primo, un secondo, un dolce, acqua, pane e focaccia.

I materiali di consumo, forniti con il cestino sono tutti monouso e biodegradabili: contenitori di carta e bicchieri compostabili, posate di legno.

Prezzi Cestino da pic-nic per adulti: 25 euro a persona (comprensivo di focaccia e acqua); inoltre, ogni 2 cestini per adulti prenotati, riceverai IN OMAGGIO una bottiglia di Fioranello Bianco.

Cestino da pic-nic per i più piccoli: 20 euro a bambino (comprende sempre primo, secondo con contorno, pane, focaccia, acqua).

Inoltre, è possibile ordinare e ritirare il proprio cestino da Asporto, per consumarlo dove si preferisce. Il costo del cestino da Asporto è di 15 euro sia per adulti che per bambini.

Prenota il tuo pic-nic

L’orto di Alberico vi aspetta dal Giovedì alla Domenica sia per il pic-nic sia per cenare comodamente seduti al ristorante con dei menu per tutte le occasioni e tutte le esigenze: ogni piatto è preparato con gli ingredienti prodotti nella fattoria (come farina, uova, olio extravergine di oliva) nonché da frutta e ortaggi Bio dell’orto; ogni menu è pensato per regalare un momento di puro gusto e qualità, che sia in occasione di un pranzo in famiglia oppure un pic-nic in mezzo al verde, avvolti della bellezza della campagna capitolina.

Da L’orto di Alberico il Menù cambia seguendo la stagionalità dei prodotti. Infatti, ad ogni stagione, potrete scoprire un Menù Degustazione di 5 portate, a 38 euro a persona, che comprende: un piccolo benvenuto, un antipasto, un primo, un secondo con contorno, un dolce e la pasticceria artigianale; compreso nel Menu anche un calice a persona di Fioranello Rosso o Bianco.

Alla base di ogni piatto ci sono i prodotti raccolti direttamente dall’orto a pochi metri dal ristorante, scelti per costruire un menù per ogni tempo.

Non vi resta che farvi incantare da ortaggi, frutti, formaggi e dagli altri prodotti 100% biologici della fattoria de L’Orto di Alberico, nonché dell’atmosfera tranquilla e cordiale del ristorante e dal fascino della campagna capitolina durante la bella stagione.