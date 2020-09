A cena con Harry Potter da Fassi Palazzo Del Freddo a Roma

È un vero fenomeno mondiale il romanzo dedicato al maghetto Harry Potter, nato dalla penna della scrittrice britannica J.K. Rowling. La saga fantasy che appassiona tutte le generazioni, sarà protagonista dell’evento Il Gusto per le Storie in programma sabato 19 settembre alle ore 20.00 nella sala Giuseppina del Palazzo Del Freddo, la storica gelateria artigianale di Roma dal 1880 situata all’ Esquilino.

Nel corso della serata verrà trattata la struttura letteraria della saga di Harry Potter attraverso l’analisi di parti dei libri e la visione di spezzoni dei film. La serata si volgerà in piena sicurezza, nel rispetto delle norme anti covid, per garantire a tutti un’avventura indimenticabile.

La Scuola di Scrittura Genius, da più di 30 anni, è un luogo di ritrovo per aspiranti scrittori che vengono accompagnati nel loro percorso formativo fino al raggiungimento della loro opera prima. In tutto questo la componente del gusto diventa fondamentale grazie allo chef gelatiere Andrea Fassi, un grande appassionato di scrittura creativa che, di volta in volta, interpreta il tema trattato trasformandolo in un menu a base di gelato.

A CENA CON HARRY POTTER

Per la serata dedicata alla saga di Harry Potter, Andrea Fassi ha pensato ad un menu ‘fantastico’: ricette ispirate al mondo immaginario del maghetto e translate in piatti a base di gelato. Una magia di gusto da non perdere. Il maestro gelatiere, nel corso della cena, spiegherà ai partecipanti i piatti creati e sarà a disposizione per curiosità letterarie e culinarie.

Il menu inizierà con la Pozione Polisucco, realizzata con gelato ai fagioli rossi Azuki e cialda di parmigiano reggiano Dop. A seguire, tra un racconto e l’altro, gli aspiranti scrittori assaggeranno la Zuppa di piselli del Paiolo magico, bacon caramellato e gelato di pane ai fichi.

La cena incantata andrà avanti con il Roast beef, zest di api frizzole di stagione e gelato di blue cheese accompagnato da unSorbetto di algabranchia alla liquirizia Amarelli.