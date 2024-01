Quali sarebbero gli scenari meno probabili per Sanremo 2024 secondo Sisal? Dalla vittoria dei Ricchi e Poveri ad Amadeus con la cravatta

Mentre ci avviciniamo alla 74° edizione di Sanremo, gli esperti di Sisal ci regalano uno sguardo audace sulle situazioni meno probabili, insomma le sorprese, che potrebbero verificarsi sul palco del festival. Eccovi quindi le 5 situazioni più insolite che, secondo Sisal, difficilmente si materializzeranno:

Il ritorno trionfale dei Ricchi e Poveri dopo 40 anni

Nonostante il fervore nostalgico sui loro ascolti streaming, la vittoria dei Ricchi e Poveri è considerata un vero e proprio miracolo, quotata a 100,00. Dopo 12 partecipazioni, l’edizione del 1985 rimane la loro unica vittoria, e sembra che il destino non sia ancora propizio. Anche per Fred De Palma, con la sua canzone “Il cielo non ci vuole”, le quote lo relegano all’ultima posizione a 2,75.

Loredana Bertè fuori dalla coda

Loredana Bertè, nota per la sua irriverenza, sembra essere destinata a qualcosa di diverso dalla fine della classifica, con un’insolita quotazione di 100,00 per l’ultima posizione. Gli esperti Sisal la vedono piuttosto in una battaglia per la seconda posizione, dove dovrà competere con Geolier a 7,50.

Sorprese al Festival: Amadeus con la cravatta

Immaginate Amadeus con una cravatta invece del suo iconico papillon. Questo scenario è considerato altamente improbabile, con il papillon quotato a 1,10 e la cravatta a distanza di 9,00.

Nek e Renga deludenti per la Sala Stampa

Il celebre duo Nek e Renga potrebbe non riuscire a convincere la sala stampa come sperato. Sebbene Nek abbia vinto il “Premio Sala Stampa Lucio Dalla” nel 2015, quest’anno in coppia con Renga le loro quotazioni sono entrambe a 100 per il prestigioso riconoscimento della sala stampa.

Sanremo 2024: Clara e il sogno infranto del premio “Mia Martini”

Nonostante il trionfo a Sanremo Giovani e il successo di “Mare fuori“, Clara potrebbe non aggiudicarsi il tanto ambito Premio della Critica “Mia Martini” (qui la nostra intervista).

Le quote di Loredana Bertè, a 1,80, suggeriscono che potrebbe essere la vera erede di questo prestigioso riconoscimento, lasciando Clara ben distaccata, a 100,00.

